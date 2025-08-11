Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
11.08.2025 13:25:14

EQS-Adhoc: EDAG Engineering Group AG: Vorläufige Ergebnisse des ersten Halbjahres 2025 und Änderung der Prognose für das Geschäftsjahr 2025

EDAG Engineering Group
6.32 EUR -1.25%
EQS-Ad-hoc: EDAG Engineering Group AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Vorläufiges Ergebnis
EDAG Engineering Group AG: Vorläufige Ergebnisse des ersten Halbjahres 2025 und Änderung der Prognose für das Geschäftsjahr 2025

11.08.2025 / 13:25 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

EDAG Engineering Group AG:
Vorläufige Ergebnisse des ersten Halbjahres 2025 und Änderung der Prognose für das Geschäftsjahr 2025

Arbon, 11. August 2025 Die EDAG Group, einer der grössten unabhängigen Engineering-Dienstleister der Automobilindustrie mit Experten in Mobility, Industry und Public Solutions, hat nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatz von 366,7 Millionen Euro erwirtschaftet. Das bereinigte EBIT lag bei -7,6 Millionen Euro, was einer bereinigten EBIT-Marge von -2,1 Prozent entspricht. Das Ergebnis nach Steuern lag bei rund -10,2 Millionen Euro.
 
Im Wesentlichen ist dies auf ein anhaltend schwaches Marktumfeld insbesondere in der Automobilindustrie zurückzuführen. Eine deutliche Erholung ist im zweiten Halbjahr nicht mehr zu erwarten. Die resultierende Unterauslastung durch geringere Projektvergaben unserer Kunden führte zu einer negativen Umsatz- und Ergebnisentwicklung. Die Konzernleitung hat daher weitere Restrukturierungsmassnahmen im Umfang von rund 30 Millionen Euro beschlossen. Dies umfasst insbesondere Massnahmen zur Produktivitäts- und Effizienzsteigerung sowie zum beschleunigten Ausbau der Global Delivery. Mit diesen Massnahmen und der Fortsetzung der bereits kommunizierten Initiativen zur weiteren Markterschliessung in anderen Industriebereichen legt die EDAG Group die Basis für nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg und ermöglicht die Rückkehr auf einen profitablen Wachstumspfad.

Die Konzernleitung passt, vor dem Hintergrund des zu erwarteten schwächeren Marktumfeldes im zweiten Halbjahr, die Umsatz- und die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2025 an.
Für den Umsatz wird nunmehr ein Rückgang von bis zu rund 15 Prozent erwartet, statt zuvor ein Rückgang von bis zu rund 8 Prozent. Die bereinigte EBIT-Marge wird nun mit bis zu rund -3 Prozent erwartet, statt zuvor im positiven Bereich bis zu rund 3 Prozent.  

Der vollständige Finanzbericht für das erste Halbjahr 2025 wird am 28. August 2025 veröffentlicht.
                
Investor Relations
Christian Schütze                                                                               
Leiter Investor Relations                                                                                    
Telefon:   +49 (0) 611- 7375 360                                                          
Mobil :     +49 (0) 175- 8020 226
Mail:        Christian.Schuetze@edag.com
www.ir.edag.com

 


Ende der Insiderinformation

11.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: Deutsch
Unternehmen: EDAG Engineering Group AG
Schlossgasse 2
9320 Arbon
Schweiz
Telefon: +41 71 54433-0
E-Mail: ir@edag-group.ag
Internet: www.edag.com
ISIN: CH0303692047
WKN: A143NB
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart
EQS News ID: 2182160

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2182160  11.08.2025 CET/CEST

