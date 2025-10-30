Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Aktieneinstufung 30.10.2025 15:49:44

EON SE-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Market-Perform

EON SE-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Market-Perform

Bernstein Research hat eine eingehende Analyse der EON SE-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Eon auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Versorgers dürfte im vergangenen Quartal um rund zwei Prozent gesunken sein, schrieb Deepa Venkateswaran in ihrem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht am 12. November.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die EON SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Mit einem Kurs von 16.26 EUR zeigte sich die EON SE-Aktie im XETRA-Handel um 15:33 Uhr kaum verändert. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 4.55 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 645’369 EON SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier legte seit Jahresbeginn 2025 um 50.0 Prozent zu. Die kommenden Ergebnisse für Q3 2025 dürfte EON SE am 12.11.2025 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 17:56 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 17:56 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com