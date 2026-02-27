Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’031 0.8%  SPI 19’253 0.5%  Dow 48’952 -1.1%  DAX 25’296 0.0%  Euro 0.9085 -0.5%  EStoxx50 6’141 -0.3%  Gold 5’254 1.4%  Bitcoin 50’672 -2.9%  Dollar 0.7688 -0.7%  Öl 72.6 2.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Netflix-Aktie klettert: Angebot für Warner Bros. wird nicht weiter erhöht
Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert Zurich Insurance Group in Q4 2025
Sanofi-Aktie fester: Erweiterte Dupixent-Zulassung von Regeneron und Sanofi empfohlen
NVIDIA-Aktie fällt trotz Rekordzahlen: Experte erläutert den Kursrückgang
Sportradar-Aktie schwächer: Partnerschaft mit Super Technologies ausgebaut
Suche...
Plus500 Depot

EFG International Aktie 2226822 / CH0022268228

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Behördeneingriff 27.02.2026 16:59:00

EFG-Aktie schwächer: Hausdurchsuchung bei Tochtergesellschaft in Luxemburg

EFG-Aktie schwächer: Hausdurchsuchung bei Tochtergesellschaft in Luxemburg

Bei einer Tochter der Privatbank EFG International ist es am Dienstag in Luxemburg zu einer Hausdurchsuchung gekommen.

EFG International
18.75 CHF -0.37%
Kaufen Verkaufen
Beamte hätten die dortige Niederlassung der Tochter der EFG International durchsucht, heisst es in einem Artikel der Zeitung "Luxemburger Wort". Diese beruft sich auf eine Erstmeldung des Nachrichtenportals "Paperjam".

Die Schweizer Bank bestätigte die Untersuchungen auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP: "Wir bestätigen, dass am 24. Februar 2026 lokale Behörden in unseren Büros in Luxemburg vor Ort waren." Die Bank kooperiere bei dieser Voruntersuchung uneingeschränkt mit den Behörden, hiess es weiter.

Laut dem Artikel erfolgte der Besuch der Behörden unter anderem im Rahmen einer Untersuchung zur Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche.

Die EFG-Aktie notiert an der SIX zwischenzeitlich 1,80 Prozent tiefer bei 18,56 Franken.

cf/ls

Zürich (awp)

Weitere Links:

EFG-Aktie verliert: Bank setzt auf BlackRocks Aladdin-Plattform für bessere Anlageberatung

Bildquelle: EFG International AG

Nachrichten zu EFG International AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?