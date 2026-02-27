EFG-Aktie schwächer: Hausdurchsuchung bei Tochtergesellschaft in Luxemburg

Beamte hätten die dortige Niederlassung der Tochter der EFG International durchsucht, heisst es in einem Artikel der Zeitung "Luxemburger Wort". Diese beruft sich auf eine Erstmeldung des Nachrichtenportals "Paperjam".

Die Schweizer Bank bestätigte die Untersuchungen auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP: "Wir bestätigen, dass am 24. Februar 2026 lokale Behörden in unseren Büros in Luxemburg vor Ort waren." Die Bank kooperiere bei dieser Voruntersuchung uneingeschränkt mit den Behörden, hiess es weiter.

Laut dem Artikel erfolgte der Besuch der Behörden unter anderem im Rahmen einer Untersuchung zur Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche.

Die EFG-Aktie notiert an der SIX zwischenzeitlich 1,80 Prozent tiefer bei 18,56 Franken.

cf/ls

Zürich (awp)