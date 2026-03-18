EFG International Aktie 2226822 / CH0022268228
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18.03.2026 21:06:36
Anleihe: EFG Bank nimmt 270 Mio Fr. in zwei Tranchen auf
(Meldung um letzten Satz zu Verwendungszweck ergänzt.)
Zürich (awp) - Die EFG Bank AG stockt unter Federführung von Deutscher Bank und ZKB eine Anleihe auf und begibt eine neue Anleihe zu folgenden Konditionen:
1. Tranche (Aufstockung) Betrag: 140 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Toal (neu) 265 Mio Fr. Coupon: 0,9625% (aufgel. Zinsen 284 Tage) Emissionspreis: 100,068% Laufzeit: 3 Jahre 76 Tage, bis 18.06.2029 Liberierung: 02.04.2026 Yield to Mat.: 0,9407% Spread (MS): +77,0 BP Spread (Govt): +86,5 BP ISIN CH1546495081 Original ISIN: CH1428648294 Issuer Rating: Aa3/A (Moody's/Fitch) Instr. Rating: A2 (Moody's) Kotierung: SIX, ab 01.04.2026 2. Tranche (neu) Betrag: 130 Mio Fr. Coupon: 1,2350% Emissionspreis: 100,000% Laufzeit: 6 Jahre, bis 02.04.2032 Liberierung: 02.04.2026 Spread (MS): +90,0 BP Spread (Govt): +98,3 BP ISIN: CH1546495099 Issuer Rating: Aa3/A (Moody's/Fitch) Instr. Rating: A2 (Moody's) Kotierung: SIX, ab 01.04.2026
Der Erlös aus der Transaktion solle für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, teilte EFG am Mittwoch mit.
sta/uh
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