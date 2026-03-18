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EFG International Aktie 2226822 / CH0022268228

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18.03.2026 21:06:36

Anleihe: EFG Bank nimmt 270 Mio Fr. in zwei Tranchen auf

EFG International
17.92 CHF 0.65%
Kaufen Verkaufen

(Meldung um letzten Satz zu Verwendungszweck ergänzt.)

Zürich (awp) - Die EFG Bank AG stockt unter Federführung von Deutscher Bank und ZKB eine Anleihe auf und begibt eine neue Anleihe zu folgenden Konditionen: 

1. Tranche (Aufstockung)
Betrag:         140 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Toal (neu)      265 Mio Fr.
Coupon:         0,9625% (aufgel. Zinsen 284 Tage)
Emissionspreis: 100,068%
Laufzeit:       3 Jahre 76 Tage, bis 18.06.2029
Liberierung:    02.04.2026
Yield to Mat.:  0,9407%
Spread (MS):    +77,0 BP
Spread (Govt):  +86,5 BP
ISIN            CH1546495081
Original ISIN:  CH1428648294
Issuer Rating:  Aa3/A (Moody's/Fitch)
Instr. Rating:  A2 (Moody's)
Kotierung:      SIX, ab 01.04.2026

2. Tranche (neu)
Betrag:         130 Mio Fr.
Coupon:         1,2350%
Emissionspreis: 100,000%
Laufzeit:       6 Jahre, bis 02.04.2032
Liberierung:    02.04.2026
Spread (MS):    +90,0 BP
Spread (Govt):  +98,3 BP
ISIN:           CH1546495099
Issuer Rating:  Aa3/A (Moody's/Fitch)
Instr. Rating:  A2 (Moody's)
Kotierung:      SIX, ab 01.04.2026

Der Erlös aus der Transaktion solle für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, teilte EFG am Mittwoch mit.

sta/uh

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