eBay schlägt Gewinnerwartungen - eBay-Aktie dennoch deutlich abgestraft

Für das zweite Quartal 2023 meldete eBay am Mittwoch nach Handelsschluss an den US-Börsen einen Gewinn je Aktie in Höhe von 1,03 US-Dollar. Analysten hatten im Vorfeld erwartet, dass der Gewinn des Online-Auktionshauses bei 0,987 US-Dollar je Aktie liegen würde, nachdem es im Vorjahreszeitraum noch 0,990 US-Dollar gewesen waren. Unter dem Strich gab es einen Gewinn von 171 Millionen Dollar, wie die US-Firma nach US-Börsenschluss am Mittwoch mitteilte. Im Vorjahresquartal hatte es dagegen rote Zahlen von 531 Millionen Dollar gegeben.

Beim Umsatz verbesserte sich eBay im Berichtszeitraum. Nachdem der Quartalsumsatz im Vorjahr bei 2,42 Milliarden US-Dollar gelegen hatte, belief er sich nun auf 2,52 Milliarden US-Dollar. Experten hatten im Durchschnitt umsatzseitig einen Wert von 2,51 Milliarden US-Dollar erwartet.

Für das laufende Vierteljahr stellte Ebay einen Umsatz zwischen 2,46 und 2,52 Milliarden Dollar in Aussicht und ist damit optimistischer als die Analysten im Durchschnitt. Die Aktien des Unternehmens sackten im nachbörslichen Handel dennoch ab. Experten zufolge verfehlte die Gewinnprognose von Ebay für das laufende Quartal die Markterwartungen.

Im Handel an der NASDAQ reagiert die eBay-Aktie zeitweise mit einem kräftigen Abschlag von 8,19 Prozent auf 44,81 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch / awp international