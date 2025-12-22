eBay Aktie 956191 / US2786421030
22.12.2025 20:27:13
eBay Aktie News: eBay am Abend mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von eBay. Zuletzt fiel die eBay-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 83,92 USD ab.
Die eBay-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 83,92 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 23'430 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die eBay-Aktie bis auf 83,59 USD. Bei 84,34 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der eBay-Aktie belief sich zuletzt auf 399'450 Aktien.
Am 16.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 101,15 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 20,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 58,73 USD. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 30,02 Prozent würde die eBay-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2024 erhielten eBay-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,08 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,15 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte eBay am 29.10.2025 vor. Es stand ein EPS von 1,35 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei eBay noch ein Gewinn pro Aktie von 1,29 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 2.87 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte eBay 2.59 Mrd. USD umgesetzt.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,46 USD je eBay-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026
