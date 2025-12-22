Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’164 -0.1%  SPI 18’099 0.1%  Dow 48’393 0.5%  DAX 24’284 0.0%  Euro 0.9309 -0.1%  EStoxx50 5’744 -0.3%  Gold 4’439 2.3%  Bitcoin 69’779 -1.0%  Dollar 0.7921 -0.4%  Öl 62.1 2.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335NVIDIA994529Idorsia36346343Tesla11448018Swiss Re12688156Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Top News
BYD-Aktie im Fokus: Tesla-Konkurrent rüstet für den grossen Durchbruch im Jahr 2026
Novo Nordisk-Aktie im Fokus: Zulassungen und Marktrisiken im Blick
Aktien von Roche und Novartis uneins: Pharmakonzerne erzielen Einigung mit US-Regierung - Prognosen bekräftigt
Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Abend
Analysten optimistisch: Bayer-Aktie trotzdem im Minus
Suche...

eBay Aktie 956191 / US2786421030

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

22.12.2025 20:27:13

eBay Aktie News: eBay am Abend mit negativen Vorzeichen

eBay Aktie News: eBay am Abend mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von eBay. Zuletzt fiel die eBay-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 83,92 USD ab.

eBay
66.64 CHF -1.22%
Kaufen Verkaufen

Die eBay-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 83,92 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 23'430 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die eBay-Aktie bis auf 83,59 USD. Bei 84,34 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der eBay-Aktie belief sich zuletzt auf 399'450 Aktien.

Am 16.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 101,15 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 20,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 58,73 USD. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 30,02 Prozent würde die eBay-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten eBay-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,08 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,15 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte eBay am 29.10.2025 vor. Es stand ein EPS von 1,35 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei eBay noch ein Gewinn pro Aktie von 1,29 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 2.87 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte eBay 2.59 Mrd. USD umgesetzt.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,46 USD je eBay-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur eBay-Aktie

NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte eine eBay-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

NASDAQ Composite Index-Titel eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in eBay von vor 5 Jahren eingebracht

NASDAQ Composite Index-Titel eBay-Aktie: So viel hätte eine Investition in eBay von vor 3 Jahren abgeworfen


Bildquelle: Denis Radovanovic / Shutterstock.com

Nachrichten zu eBay Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu eBay Inc.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr

Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?

David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.

Im Video geht es um:

📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?

Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.

👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen

Inside Trading & Investment

14:01 UBS Logo UBS KeyInvest: Ende gut, alles gut?
09:30 Marktüberblick: Gold und Silber setzen Rekordrally fort
19.12.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 16.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Tecan, VAT Group
19.12.25 Vontobel wünscht frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr
19.12.25 Das Rekordhoch im Blick
19.12.25 Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen
18.12.25 Julius Bär: 18.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Softwareone Holding AG
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’644.87 19.96 SNWBGU
Short 13’940.90 13.72 U1CSRU
Short 14’478.69 8.78 BLPSVU
SMI-Kurs: 13’163.66 22.12.2025 17:31:59
Long 12’577.16 19.96 SYWB0U
Long 12’271.25 13.58 S1FBXU
Long 11’763.74 8.96 SPBBVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Aktien in diesem Artikel

eBay Inc. 66.64 -1.22% eBay Inc.

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
D-Wave-Aktie im Aufwärtstrend: CES-Strategie für 2026 sorgt für Fantasie
Gold, Öl & Co. in KW 51: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
BYD-Aktie im Fokus: Tesla-Konkurrent rüstet für den grossen Durchbruch im Jahr 2026
Rheinmetall erhält neuen Bundeswehr-Auftrag - Aktien von HENSOLDT, RENK & TKMS im Blick
DroneShield führt Mindestbeteiligungen für Management ein: Aktie reagiert mit zweistelligem Plus
Novo Nordisk-Aktie im Fokus: Zulassungen und Marktrisiken im Blick
KW 51: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Börsenampel auf Rot? An diesen Indikatoren erkennt man das Ende der Rally
Vorweihnachtliche Ruhe: Wall Street höher -- SMI und DAX schliessen stabil -- Asiens Börsen letztlich fester

Top-Rankings

KW 51: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 51: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 51: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
21:02 Devisen: Euro mit Gewinnen zu Beginn der Weihnachtswoche
20:40 Hersteller ruft Hunde-Snacks wegen Salmonellengefahr zurück
20:17 Maduro: 'Energie darf nicht zur Kriegswaffe werden'
19:59 Aktien New York: Moderate Gewinne zum Start in die Weihnachtswoche
19:52 GNW-News: Technologische Finanzinnovationen treiben die tiefgreifende Integration von Wissenschaft, Industrie, Stadt und Talenten in Chinas Hightech-Industri...
19:50 ROUNDUP: Medien: Iran testet Raketen - Sorge vor Angriffen Israels
19:49 ROUNDUP: Israel vertieft Sicherheitsbündnis mit Griechenland und Zypern
19:48 Prager Granaten-Initiative für Ukraine steht auf der Kippe
19:44 GNW-News: Jilin auf dem "goldenen Eis- und Schneegürtel" der Welt schreibt ein neues Kapitel in Sachen Wintertourismus
18:55 Aktien Wien Schluss: ATX etwas höher - Dünne Meldungslage