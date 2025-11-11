American Express Aktie 906153 / US0258161092
|Rentabler American Express-Einstieg?
|
11.11.2025 16:02:23
Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Express-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Investoren, die vor Jahren in American Express-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurde das American Express-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die American Express-Anteile bei 111.12 USD. Bei einem American Express-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8.999 American Express-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 3’310.66 USD, da sich der Wert eines American Express-Papiers am 10.11.2025 auf 367.88 USD belief. Die Steigerung von 1’000 USD zu 3’310.66 USD entspricht einer Performance von +231.07 Prozent.
Der Marktwert von American Express betrug jüngst 254.75 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu American Express Co.
|
16:01
|Dow Jones aktuell: Dow Jones-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
|
10.11.25
|American Express Aktie News: American Express am Abend mit Einbussen (finanzen.ch)
|
10.11.25
|American Express Aktie News: American Express am Nachmittag mit roter Tendenz (finanzen.ch)
|
04.11.25
|Dow Jones 30 Industrial-Titel American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte eine American Express-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
03.11.25
|Börse New York in Rot: Dow Jones verbucht Verluste (finanzen.ch)
|
28.10.25
|Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte eine American Express-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
24.10.25
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones-Anleger greifen mittags zu (finanzen.ch)
|
23.10.25
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones-Börsianer greifen nachmittags zu (finanzen.ch)
Analysen zu American Express Co.
