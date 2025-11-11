Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
S&P 500-Titel The Kraft Heinz Company-Aktie: So viel Verlust hätte eine The Kraft Heinz Company-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
S&P 500-Titel Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesla von vor einem Jahr abgeworfen
S&P 500-Wert Eli Lilly-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Eli Lilly-Investment von vor einem Jahr verdient
Dow Jones 30 Industrial-Papier Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor 5 Jahren abgeworfen
NASDAQ Composite Index-Papier Oracle-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Oracle von vor 10 Jahren eingebracht
Rentabler American Express-Einstieg? 11.11.2025 16:02:23

Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Express-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Wert American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein American Express-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in American Express-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

American Express
294.91 CHF 0.45%
Heute vor 5 Jahren wurde das American Express-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die American Express-Anteile bei 111.12 USD. Bei einem American Express-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8.999 American Express-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 3’310.66 USD, da sich der Wert eines American Express-Papiers am 10.11.2025 auf 367.88 USD belief. Die Steigerung von 1’000 USD zu 3’310.66 USD entspricht einer Performance von +231.07 Prozent.

Der Marktwert von American Express betrug jüngst 254.75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Gordon Bell / Shutterstock.com

