|
13.08.2025 16:02:42
Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel hätten Anleger an einem 3M-Investment von vor 5 Jahren verdient
So viel hätten Anleger mit einem frühen 3M-Investment verdienen können.
Vor 5 Jahren wurden 3M-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 138.88 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 72.003 3M-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 12.08.2025 auf 157.85 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’365.72 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 13.66 Prozent.
Der Marktwert von 3M betrug jüngst 84.18 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu 3M Co.
|
11.08.25
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
11.08.25
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones am Nachmittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
11.08.25
|Börse New York: Dow Jones präsentiert sich am Montagmittag schwächer (finanzen.ch)
|
11.08.25
|Schwacher Handel: Dow Jones zum Start des Montagshandels im Minus (finanzen.ch)
|
06.08.25
|Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3M von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
05.08.25
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones fällt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
05.08.25
|Börse New York: nachmittags Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.ch)
|
05.08.25
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones zeigt sich am Dienstagmittag leichter (finanzen.ch)
Analysen zu 3M Co.
3 neue Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: ING Group, AENA und Assicurazioni Generali mit François Bloch
Drei neue Aktien kommen in das BX Musterportfolio:
ING Group N.V. – NL0011821202
AENA – ES0105046017
Assicurazioni Generali – IT0000062072
Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Olivia Hähnelz über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI zieht an -- DAX stärker -- Wall Street: Fortsetzung der Rekordjagd -- Asiens Börsen gehen freundlich aus dem Handel - Nikkei erstmals über 43'000er-Marke
Der heimische Aktienmarkt kann sich am Mittwoch in die Gewinnzone absetzen, während der deutsche Leitindex zulegt. In den USA dominieren auch heute die Bullen. Die asiatischen Börsen wiesen zur Wochenmitte grüne Vorzeichen aus.
finanzen.net News
