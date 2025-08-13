Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel hätten Anleger an einem 3M-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor 5 Jahren wurden 3M-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 138.88 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 72.003 3M-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 12.08.2025 auf 157.85 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’365.72 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 13.66 Prozent.

Der Marktwert von 3M betrug jüngst 84.18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch