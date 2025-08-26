Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
IBM-Anlage 26.08.2025 16:02:27

Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel hätte eine Investition in IBM von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in IBM-Aktien verdienen können.

Am 26.08.2015 wurde die IBM-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das IBM-Papier an diesem Tag bei 140.18 USD. Bei einem IBM-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7.134 IBM-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der IBM-Aktie auf 239.43 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’708.04 USD wert. Aus 1’000 USD wurden somit 1’708.04 USD, was einer positiven Performance von 70.80 Prozent entspricht.

IBM markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 226.04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com