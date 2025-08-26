Dow Jones 30 Industrial-Papier IBM-Aktie: So viel hätte eine Investition in IBM von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 26.08.2015 wurde die IBM-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das IBM-Papier an diesem Tag bei 140.18 USD. Bei einem IBM-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7.134 IBM-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der IBM-Aktie auf 239.43 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’708.04 USD wert. Aus 1’000 USD wurden somit 1’708.04 USD, was einer positiven Performance von 70.80 Prozent entspricht.

IBM markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 226.04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch