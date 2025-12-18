Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’050 0.2%  SPI 17’929 0.2%  Dow 47’886 -0.5%  DAX 24’017 0.2%  Euro 0.9323 -0.2%  EStoxx50 5’704 0.4%  Gold 4’326 -0.3%  Bitcoin 69’271 1.2%  Dollar 0.7952 0.0%  Öl 59.7 -1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Swiss Re12688156Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Top News
DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Market-Perform
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
Rheinmetall erhält Milliardenauftrag - Verkauf der Autozuliefer-Sparte wird vorbereitet - auch Aktien von TKMS, HENSOLDT & RENK im Blick
dormakaba-Aktie unbewegt: Kleinere Übernahme in den USA abgeschlossen
Airbus-Aktie fester: Spanien mit Grossbestellung
Suche...
Plus500 Depot
Expansion 18.12.2025 12:36:36

dormakaba-Aktie unbewegt: Kleinere Übernahme in den USA abgeschlossen

dormakaba-Aktie unbewegt: Kleinere Übernahme in den USA abgeschlossen

dormakaba kauft in den USA zu.

Der Schliesstechnikkonzern übernimmt das in Clarksville, Indiana, ansässige KMU Avant-Garde Systems, wie er in der Nacht auf Donnerstag mitteilte.

Avant-Garde ist laut den Angaben einer der grössten unabhängigen Lösungsanbieter für Zugangskontrollsysteme in den USA. Die 2015 gegründete Gesellschaft biete den Kunden den gesamten Service von der Beratung und Produktauswahl bis hin zur Installation und zum Support aus einer Hand.

Mit der Übernahme könne dormakaba das margenstarke Geschäft weiter verbessern, lässt sich dormakaba-CEO Till Reuter zitieren. Er geht davon aus, dass die Transaktion vom ersten Tag an einen positiven Beitrag zum Gewinn je Aktie der Gruppe leisten wird. Und man könne sich für das Wachstum in Sektoren wie Flughäfen und Rechenzentren optimal positionieren.

Finanzielle Details wurden nicht offengelegt, auch nicht der Umsatz der Gesellschaft. Die Transaktion soll gemäss Communiqué Anfang Januar 2026 abgeschlossen werden.

Die Papiere von dormakaba zeigen sich im Schweizer Handel zeitweise unverändert bei 63,60 Franken.

rw/ra

Rümlang (awp)

Weitere Links:

dormakaba-Aktie knickt dennoch ein: Aktiensplit im Verhältnis 1 zu 10 geplant

Bildquelle: dormakaba Holding
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Ferrari versus Privatbank: Luxus ist nicht Vertrauen – Marco Parroni zu Gast im BX Morningcall

Im heutigen BX Morningcall spricht David Kunz gemeinsam mit François Bloch mit Gast Marco Parroni (heute Uniq Prime, ehemals Julius Bär) über Markenführung im Private Banking: Warum „Luxus“-Denken oft in die falsche Richtung führt, wie Sponsoring und Partnerships (u.a. rund um Formel E) als echter Wertetransfer funktionieren – und weshalb ein Ökosystem-Ansatz häufig mehr bringt als klassische KPI-Logik.

Themen im Gespräch:

💡Private Banking vs. Luxusmarke: wo der Vergleich hinkt
💡Sponsoring als Strategie: Sichtbarkeit, Glaubwürdigkeit, interne Akzeptanz
💡Wie man Brand-Impact realistisch misst
💡Vertrauen als Kernwert – und was KI daran (nicht) ersetzt
💡Was Marco Parroni heute mit Uniq Prime aufbaut

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Ferrari versus Privatbank: Luxus ist nicht Vertrauen – Marco Parroni zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

12:14 BNP Paribas: Ausblick 2026
09:54 UBS Logo UBS KeyInvest: Künstliche Intelligenz – Gekommen, um zu bleiben/Rohstoffe – Eine wichtige Rolle
09:37 SG-Marktüberblick: 18.12.2025
07:54 Cisco erreicht wieder historische Werte
17.12.25 Ferrari versus Privatbank: Luxus ist nicht Vertrauen – Marco Parroni zu Gast im BX Morningcall
16.12.25 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf thyssenkrupp AG
16.12.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.70% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible Geberit, Holcim, SGS
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’612.81 19.45 SRNBXU
Short 13’879.93 13.79 S83BOU
Short 14’403.42 8.86 BONS1U
SMI-Kurs: 13’050.22 18.12.2025 12:39:28
Long 12’545.69 19.89 SHAB3U
Long 12’234.42 13.50 SK3BMU
Long 11’732.78 8.92 S7MBDU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

DroneShield-Aktie gibt Gewinne ab: Grossauftrag nur kurzfristiger Impuls?
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen
NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Mittwochabend billiger
Untergrund statt Ausstieg: China mischt wieder im Bitcoin-Mining mit
Dow Jones 30 Industrial-Titel NVIDIA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem NVIDIA-Investment von vor 3 Jahren verdient
Berkshire Hathaway-Aktie: Buffetts längste Verkaufsserie - Warnsignal oder strategische Geduld?
Keine Jahresendrally in Sicht: SMI letztlich tiefer -- DAX schliesst unter 24'000 Punkten -- US-Börsen mit Verlusten -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Micron Technology-Aktie nach starker Gewinn- und Umsatzentwicklung gefragt
UBS Aktie News: UBS am Donnerstagvormittag fester

Top-Rankings

KW 50: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 50: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 50: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
12:52 Fall in Italien: Komplett-Leistungsentzug für Asylbewerber unzulässig
12:35 Weltraum-Satelliten: Rheinmetall bekommt Milliardenauftrag
12:30 OTS: KfW / Deutschlandfonds startet: Bundesregierung und KfW setzen ...
12:30 Diskriminierung bei Wohnungssuche - BGH prüft Makler-Haftung
12:29 Berüchtigter Clan verliert Leverkusener Villa
12:26 Mercosur: Macron bleibt trotz Zugeständnissen bei Nein
12:23 EU-Gerichtshof: Frontex haftet für Grundrechtsverletzungen
12:21 ROUNDUP: USA und Russland planen neue Gespräche - Treffen mit Ukraine
12:37 USA und Russland wollen neue Gespräche führen - Treffen mit Ukraine
12:28 Vergütung für DAX-Aufsichtsräte steigt an - VW an der Spitze