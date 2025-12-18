|Expansion
dormakaba-Aktie unbewegt: Kleinere Übernahme in den USA abgeschlossen
dormakaba kauft in den USA zu.
Avant-Garde ist laut den Angaben einer der grössten unabhängigen Lösungsanbieter für Zugangskontrollsysteme in den USA. Die 2015 gegründete Gesellschaft biete den Kunden den gesamten Service von der Beratung und Produktauswahl bis hin zur Installation und zum Support aus einer Hand.
Mit der Übernahme könne dormakaba das margenstarke Geschäft weiter verbessern, lässt sich dormakaba-CEO Till Reuter zitieren. Er geht davon aus, dass die Transaktion vom ersten Tag an einen positiven Beitrag zum Gewinn je Aktie der Gruppe leisten wird. Und man könne sich für das Wachstum in Sektoren wie Flughäfen und Rechenzentren optimal positionieren.
Finanzielle Details wurden nicht offengelegt, auch nicht der Umsatz der Gesellschaft. Die Transaktion soll gemäss Communiqué Anfang Januar 2026 abgeschlossen werden.
Die Papiere von dormakaba zeigen sich im Schweizer Handel zeitweise unverändert bei 63,60 Franken.
rw/ra
Rümlang (awp)
