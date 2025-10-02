DKSH Aktie 12667353 / CH0126673539
02.10.2025 08:27:36
DKSH-Aktie: DKSH bringt malaysischen Kaffee und Brotaufstriche nach Singapur
Der auf Asien spezialisierte Expansionsdienstleister DKSH bringt die Nanyang-Kaffeeprodukte und Kaya-Aufstriche des malaysischen Unternehmens Oriental Kopi nach Singapur.
DKSH Kaffeesachets und Brotaufstriche - darunter die in Südostasien beliebte Kaya-Creme, ein süsser Kokosaufstrich - in den Handel bringen, wie DKSH am Donnerstag mitteilte.
Oriental Kopi mit Sitz in Malaysia ist für seine traditionelle Kopi-Kultur - eine in Südostasien verbreitete Kaffeetradition - bekannt und betreibt 25 Filialen in Malaysia sowie drei in Singapur. Mit Hilfe des DKSH-Vertriebsnetzes soll die Markenpräsenz in Singapur nun stark ausgebaut werden.
Zürich/Singapur (awp)
