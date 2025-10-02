Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Expansionsdienstleister 02.10.2025

DKSH-Aktie: DKSH bringt malaysischen Kaffee und Brotaufstriche nach Singapur

Der auf Asien spezialisierte Expansionsdienstleister DKSH bringt die Nanyang-Kaffeeprodukte und Kaya-Aufstriche des malaysischen Unternehmens Oriental Kopi nach Singapur.

Im Rahmen einer Partnerschaft wird DKSH Kaffeesachets und Brotaufstriche - darunter die in Südostasien beliebte Kaya-Creme, ein süsser Kokosaufstrich - in den Handel bringen, wie DKSH am Donnerstag mitteilte.

Oriental Kopi mit Sitz in Malaysia ist für seine traditionelle Kopi-Kultur - eine in Südostasien verbreitete Kaffeetradition - bekannt und betreibt 25 Filialen in Malaysia sowie drei in Singapur. Mit Hilfe des DKSH-Vertriebsnetzes soll die Markenpräsenz in Singapur nun stark ausgebaut werden.

Zürich/Singapur (awp)

