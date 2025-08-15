Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’066 0.5%  SPI 16’758 0.4%  Dow 44’911 0.0%  DAX 24’410 0.1%  Euro 0.9417 0.0%  EStoxx50 5’450 0.3%  Gold 3’342 0.2%  Bitcoin 96’035 0.3%  Dollar 0.8060 -0.3%  Öl 66.5 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Partners Group2460882
Top News
Aktienempfehlung: So bewertet DZ BANK die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie
Intel-Aktie zieht an: US-Regierung zieht offenbar Einstieg bei Intel in Betracht
D-Wave Quantum-Aktie in Rot: Top-Manager trennen sich von Anteilen in Millionenhöhe
DroneShield-Aktie schwächer: DroneShield unterstützt Mikrodrohnen-Meisterschaft als Sponsor
Tesla-Aktie im Fokus: Kundenloyalität nimmt rapide ab - was CEO Elon Musk damit zu tun hat
Suche...
Kaufempfehlungen KW 33 15.08.2025 13:52:00

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Diese Aktien empfehlen Analysten zum Kauf:

×

    Weitere Links:

    So hat die UBS ihr US-Depot im ersten Quartal 2025 verändert
    Neue Nummer eins im Depot: So investierte Bill Ackmans Hedgefonds im ersten Quartal 2025
    Diese US-Aktien befanden sich im ersten Quartal 2025 im Portfolio von Zurich Insurance

    Bildquelle: peterschreiber.media/ shutterstock.com,domnitsky / Shutterstock.com,Holmes Su / Shutterstock.com
    Eintrag hinzufügen

    Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

    Es ist ein Fehler aufgetreten!

    Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

    CHF
    Hinzufügen

    3 neue Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: ING Group, AENA und Assicurazioni Generali mit François Bloch

    Drei neue Aktien kommen in das BX Musterportfolio:
    ING Group N.V. – NL0011821202
    AENA – ES0105046017
    Assicurazioni Generali – IT0000062072

    Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Olivia Hähnelz über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.

    👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

    ING, AENA & Generali – 3 Top-Performer im BX Musterportfolio

    Inside Trading & Investment

    12:13 Europäische Bauunternehmen: Schlüsselakteure für die Infrastruktur der Zukunft
    09:24 SMI holt sich 12.000-Punkte-Marke zurück
    09:14 SG-Marktüberblick: 15.08.2025
    06:09 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – 50-Tage-Linie im Fokus
    14.08.25 Julius Bär: 12.75% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (55%) auf Leonteq AG
    13.08.25 ING, AENA & Generali – 3 Top-Performer im BX Musterportfolio
    12.08.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AXA, Swiss Life, Swiss Re, Zurich Insurance
    09.08.25 Logo WHS Nutzen Sie Ihre Optionen!
    02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
    mehr

    Mini-Futures auf SMI

    Typ Stop-Loss Hebel Symbol
    Short 12’554.60 19.79 B0LSNU
    Short 12’830.22 13.64 BVKSPU
    Short 13’288.10 8.94 1CUBSU
    SMI-Kurs: 12’065.92 15.08.2025 13:50:00
    Long 11’565.38 19.47 BAES3U
    Long 11’320.53 13.96 BZ9S1U
    Long 10’823.95 8.88 BPDSHU
    Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

    Meistgelesene Nachrichten

    Wie viel Anleger mit einem Cardano-Investment von vor 1 Jahr verdient hätten
    Ray Dalio erwartet Entwertung aller Fiat-Währungen - und empfiehlt Gold und Bitcoin
    Rheinmetall-Aktie im Plus: Rheinmetall bekommt neue Personalchefin - unterschiedlicher Auffassungen
    TUI-Aktie klettert weiter: So schätzen Analysten die TUI-Aktei nach den Quartalszahlen ein
    Aktien von Palantir, Apple, Amazon & Co.: Diese 8 Tech-Riesen könnten noch vor NVIDIA die 5-Billionen-Marke übersteigen
    Swiss Re-Aktie volatil: Halbjahresgewinn deutlich gesteigert
    Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
    BYD-Aktie tiefer: BYD bringt Tablet auf den Markt - Integration in Plug-in-Hybrid-SUV Tai 7
    BYD Aktie News: Anleger schicken BYD am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain
    Swiss Re Aktie News: Swiss Re fällt am Nachmittag

    Top-Rankings

    Aktien Empfehlungen KW 25/33: Analysten raten zum Verkauf
    Diese Aktien stehen auf den Verkaufslisten der Experten in KW 25/33. Immer aktuell im wöchentlichen Aktien Top-Ranking und exklusiv bei finanzen.ch
    Bildquelle: Lightspring / Shutterstock.com
    Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
    In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. ...
    Bildquelle: Tatiana Popova / Shutterstock.com
    KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
    Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
    Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
    Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

    finanzen.net News

    Datum Titel
    {{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
    		{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}