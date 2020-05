Depot von George Soros: So hat sich der Investor im ersten Quartal 2020 positioniert

Starinvestor George Soros hat das erste Quartal genutzt, um sein Portfolio aufzustocken.

Im ersten Quartal 2020 hat sich einiges getan im Portfolio der Beteiligungsgesellschaft Soros Fund Management. Das Unternehmen von Starinvestor George Soros hat sich bei Stay-at-home-Aktien wie Peloton und Activision Blizzard verstärkt, warf dafür aber Aktien von JPMorgan raus. Auch ein Teil der Anteile an American International Group Citigroup und BP wurde verkauft.

Ein Blick in das 13F-Formular, das jeder Investor in den USA, der mehr als 100 Millionen US-Dollar verwaltet, offenlegen muss, zeigt, wie sich die Investmentlegende im ersten Quartal 2020 positioniert hat. Welche Änderungen sich in seinem Portfolio im abgelaufenen Jahresviertel ergeben haben, erfahren Sie in unserem Ranking.

Redaktion finanzen.ch

Diese Aktien hat George Soros im Depot: