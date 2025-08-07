|Kurse + Charts + Realtime
07.08.2025 13:14:50
D-Wave Quantum-Aktie tiefrot: D-Wave schockt mit deutlichem Verlust
Quantenaktien sind derzeit in aller Munde. Entsprechend gespannt warteten Anleger auf die Zahlen des Branchenprimus D-Wave Quantum.
Der Umsatz lag mit 3,095 Millionen US-Dollar über dem Vergleichswert des Vorjahres (2,2 Millionen US-Dollar). Bei den Erlösen konnte D-Wave die Markterwartungen schlagen erreichen, Analysten hatten zuvor Umsätze von 2,5 Millionen US-Dollar erwartet.
Die Aktie von D-Wave Quantum zeigt sich vorbörslich an der NYSE zeitweise um 4,44 Prozent tiefer bei 16,80 US-Dollar.
Redaktion finanzen.ch
