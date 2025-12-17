Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Quantum-Rally schwankt 17.12.2025 19:51:00

D-Wave-Aktie rutscht nach Zwischensprung ins Minus: Analysten positiv gestimmt

Nach schwachen Handelstagen springt die Aktie von D-Wave Quantum wieder deutlich an. Doch die Rally dauert nicht an.

Jefferies Financial Group
48.30 CHF -1.42%
Kaufen Verkaufen
• D-Wave-Aktie steigt nach Analystenempfehlung
• Jefferies-Kursziel bei 45 US-Dollar, Needham bei 48 US-Dollar
• Finanzielle Stabilität und duale Quantenstrategie betonen Wachstumspotenzial

Die Aktie des Quantencomputerspezialisten D-Wave Quantum bleibt weiter im Anlegerfokus. Nach einer schwachen Performance zum Wochenstart ging es am Dienstag an der NYSE kräftige 7,50 Prozent auf 25,52 US-Dollar nach oben. Auch am Mittwoch sind nach zunächst festem Auftakt im Verlauf erneut Verluste zu sehen - zuletzt ging es um 3,41 Prozent auf 24,62 US-Dollar nach unten.

Jefferies verpasst D-Wave-Aktie hohes Kursziel

Dabei ist es insbesondere eine positive Analystenstimme, die den Kurs der Aktie antreibt. Am Dienstag verpasste Jefferies dem Anteilsschein nicht nur eine Kaufempfehlung, sondern auch ein hohes Kursziel: Bis zu 45 US-Dollar trauen die Experten dem Unternehmen an der Börse zu.

Dabei hoben die Experten des Analysehauses Investing zufolge hervor, dass D-Wave von den positiven Entwicklungen im Ökosystem profitiert, die die Stimmung und die Nutzung von Quantenarchitekturen beflügeln. Der Branchenspezialist profitiere durch die kommerzielle Verfügbarkeit von Advantage2 über Leap von positiven Entwicklungen, die sich in verbesserter Kundenschulung, höheren Budgets für Experimente und Pilotprojekten für die Annealing-Technologie niederschlagen würden, so die Analysten weiter.

Duale Strategie gelobt

Das Analysehaus hob die besondere Marktposition von D-Wave hervor, die auf einer dualen Strategie basiert: Während das Annealing-Verfahren gezielt für Optimierungsprobleme eingesetzt werde, adressiere das Gate-Modell komplexe Felder wie die Quantenchemie, lineare Algebra und Simulationen. Technologisch setze das Unternehmen dabei auf einen einheitlichen supraleitenden Stack.

Finanzielle Stabilität und Kapitalstruktur

Mit Blick auf das Geschäftsjahr 2026 ist D-Wave laut Jefferies finanziell robust aufgestellt. Das Unternehmen verfügt über liquide Mittel in Höhe von 836,2 Millionen US-Dollar, denen Verbindlichkeiten von lediglich etwa 32 Millionen US-Dollar gegenüberstehen. Die Eigenkapitalstruktur wurde durch die vollständige Einlösung öffentlicher Optionsscheine optimiert, was dem Unternehmen einen Bruttoerlös von circa 54,6 Millionen US-Dollar einbrachte (bei rund 4,7 Millionen ausgeübten Scheinen). Diese solide Basis erlaubt es dem Management, gezielt und diszipliniert in künftige Wachstumsfelder zu investieren.

Nicht das höchste Kursziel für D-Wave

Mit seinem 45-Dollar-Kursziel ist Jefferies nicht die optimistischste Analystenstimme: Satte 48 US-Dollar traut Needham der D-Wave-Aktie zu. Durchschnittlich liegt das Kursziel für den Anteilsschein bei 40 US-Dollar und damit rund 55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau. Alle elf bei TipRanks gelisteten Analysten empfehlen die Aktie zum Kauf.

Fazit: Chance für Mutige, Risiko für Zögerliche

Die D-Wave Quantum Aktie bleibt dennoch eine Hochrisiko-Wette. Wer investiert, setzt auf mehr als innovative Technik - nämlich auf das Management, staatliche Grosskunden und den Durchbruch zur Gewinnzone. Die Schere zwischen Chance und Risiko ist dennoch enorm, wie die jüngsten Kursschwankungen zeigen. Anleger müssen starke Nerven und einen langen Atem mitbringen.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Amazon-Aktie im Fokus: OpenAI spricht offenbar mit Amazon über Milliardenfinanzierung

Bildquelle: T. Schneider / shutterstock.com