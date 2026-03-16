CVS Health Aktie News: CVS Health am Montagabend mit Kursplus

Die CVS Health-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 76,31 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 6'697 Punkten liegt. Bei 77,01 USD erreichte die CVS Health-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 76,45 USD. Von der CVS Health-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 281'353 Stück gehandelt.

Am 30.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 85,12 USD. Mit einem Zuwachs von 11,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 58,51 USD erreichte der Anteilsschein am 16.05.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CVS Health-Aktie derzeit noch 23,32 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten CVS Health-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,66 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,74 USD aus. CVS Health liess sich am 10.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. CVS Health hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,30 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 105.68 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 97.50 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte CVS Health am 06.05.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,17 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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