Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’818 0.4%  SPI 17’602 0.3%  Dow 47’392 0.6%  DAX 23’601 0.6%  Euro 0.9343 0.0%  EStoxx50 5’634 1.1%  Gold 4’150 0.5%  Bitcoin 70’480 -0.1%  Dollar 0.8072 0.0%  Öl 62.2 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Novartis1200526Luzerner Kantonalbank125293061Swiss Re12688156Sika41879292Zurich Insurance1107539
Top News
KI-Profiteur-Alphabet-Aktie: 4-Billionen-Dollar-Marke im Fokus
Dell-Aktie von Mega-Ausblick angetrieben - Anleger sehen über enttäuschende Erlöse hinweg
Fusion mit BioNTech: CureVac-Aktionäre geben grünes Licht - so reagieren die Aktien
HP-Aktie fester: Konzern plant massiven Stellenabbau durch KI-Einsatz
Apple stösst Samsung vom Smartphone-Thron - Aktien fester
Suche...
eToro entdecken

C.T.S Aktie 923026 / US1265011056

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.11.2025 15:27:36

CTS Promotes Pratik Trivedi To Chief Operating Officer

C.T.S
36.40 EUR -1.09%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - CTS Corp. (CTS) announced Wednesday it has appointed Pratik Trivedi as Chief Operating Officer, effective December 5, 2026.

Trivedi, who is Senior Vice President at CTS, brings deep industry experience from prior leadership positions at Eaton Corp. and Cummins, Inc.

Trivedi joined CTS in April 2024 as Senior Vice President, Advanced Materials and Solutions. Prior to that, he served as Vice President, North America for the mobility business of Eaton Corp.

Prior to his role with Eaton, Trivedi spent twelve years serving in several key roles with Cummins, including as Global Director of the Prime Power Market Segment.