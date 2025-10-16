CSX Aktie 923022 / US1264081035
16.10.2025 22:47:01
CSX Corp Q3 Income Retreats
(RTTNews) - CSX Corp (CSX) released a profit for third quarter that Dropped, from the same period last year
The company's earnings came in at $694 million, or $0.37 per share. This compares with $894 million, or $0.46 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 0.9% to $3.587 billion from $3.619 billion last year.
CSX Corp earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $694 Mln. vs. $894 Mln. last year. -EPS: $0.37 vs. $0.46 last year. -Revenue: $3.587 Bln vs. $3.619 Bln last year.
