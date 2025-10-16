Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’702 1.4%  SPI 17’452 1.1%  Dow 45’952 -0.7%  DAX 24’272 0.4%  Euro 0.9270 -0.1%  EStoxx50 5’652 0.8%  Gold 4’226 0.4%  Bitcoin 85’525 -3.0%  Dollar 0.7937 -0.4%  Öl 62.1 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Bitcoin-Rally am Höhepunkt? So schätzen Analysten die Lage ein
Salesforce-Aktie zieht kräftig an: Zweistelliges Wachstum erwartet
D-Wave Quantum-Aktie tief im Minus: D-Wave stärkt Europa-Präsenz mit Millionen-Euro-Deal
Plug Power-Aktie mit Verlusten: Roadshows und Analystenstimmen stützen den Kurs nur zeitweise
Micron-Aktie im Aufwind: Was den Kurs des Halbleiterherstellers derzeit befeuert
Suche...
Plus500 Depot

CSX Aktie 923022 / US1264081035

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

16.10.2025 22:47:01

CSX Corp Q3 Income Retreats

CSX
32.30 CHF 14.94%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - CSX Corp (CSX) released a profit for third quarter that Dropped, from the same period last year

The company's earnings came in at $694 million, or $0.37 per share. This compares with $894 million, or $0.46 per share, last year.

The company's revenue for the period fell 0.9% to $3.587 billion from $3.619 billion last year.

CSX Corp earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $694 Mln. vs. $894 Mln. last year. -EPS: $0.37 vs. $0.46 last year. -Revenue: $3.587 Bln vs. $3.619 Bln last year.

Nachrichten zu CSX Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?