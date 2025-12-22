CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike zeigt sich am Montagabend freundlich

Die CrowdStrike-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 483,32 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ 100, der bei 25'459 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die CrowdStrike-Aktie bei 485,68 USD. Mit einem Wert von 479,78 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 607'284 CrowdStrike-Aktien gehandelt.

Bei 566,75 USD erreichte der Titel am 13.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 17,26 Prozent Plus fehlen der CrowdStrike-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 298,27 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. CrowdStrike liess sich am 02.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. CrowdStrike hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,07 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,18 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.23 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1.01 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte CrowdStrike am 10.03.2026 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass CrowdStrike im Jahr 2026 3,71 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

