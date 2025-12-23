Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’243 0.6%  SPI 18’186 0.5%  Dow 48’483 0.3%  DAX 24’340 0.2%  Euro 0.9293 -0.2%  EStoxx50 5’749 0.1%  Gold 4’493 1.1%  Bitcoin 69’318 -1.0%  Dollar 0.7885 -0.4%  Öl 62.4 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Swiss Re12688156NVIDIA994529Novartis1200526Sika41879292Idorsia36346343Tesla11448018Zurich Insurance1107539Novo Nordisk129508879
Top News
Silber mit neuem Höchststand: 70-Dollar Marke geknackt - Auch Gold auf Rekordhoch
Tesla-Aktie: So viele Tesla-Anteile stiess Finanzchef Taneja 2025 ab
Krypto-Riese wird zur Bank? Ripples Plan für eine Lizenz setzt JPMorgan unter Druck
So viel Gewinn hätte ein Investment in Stellar von vor 3 Jahren abgeworfen
Wie viel Gewinn ein Cardano-Investment von vor 3 Jahren eingefahren hätte
Suche...
eToro entdecken
Edelmetall-Rally 23.12.2025 20:03:39

Silber mit neuem Höchststand: 70-Dollar Marke geknackt - Auch Gold auf Rekordhoch

Silber mit neuem Höchststand: 70-Dollar Marke geknackt - Auch Gold auf Rekordhoch

Der Silberpreis hat am Dienstag seine Rekordrally fortgesetzt.

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln

Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.

Jetzt informieren

Der Preis für eine Feinunze (rund 31,1 Gramm) stieg erstmals über 70 Dollar. In der Spitze kletterte er sogar bis auf 71,08 Dollar. Zum Wochenstart hatte Silber nur rund 67 Dollar gekostet und zum Jahresbeginn noch zeitweise weniger als 30 Dollar gekostet. Dies entspricht einem Anstieg von 150 Prozent.

Der Goldpreis erreichte am Dienstag ebenfalls erneut ein Rekordhoch. In der Nacht zum Dienstag kletterte der Preis für eine Feinunze (rund 31,1 Gramm) bis auf 4.497,74 Dollar. Er blieb damit aber knapp unter 4.500 Dollar. Das Niveau konnte Gold aber nicht ganz halten. Der Preis lag zuletzt aber mit 4.475 Dollar immer noch über dem Niveau vom Montag. Zum Wochenauftakt war der Goldpreis erstmals seit der Oktober-Rally auf eine Bestmarke geklettert.

Seit Ende 2024 legte der Goldpreis inzwischen um etwas mehr als 70 Prozent zu. Damit zählt Gold zu den besten Anlageklassen und steuert zudem auf den höchsten Jahresgewinn seit 1979 zu, als der Preis um 127 Prozent anzog.

Beide Edelmetalle werden durch die hohe politische Unsicherheit gestützt. So hatte sich zuletzt der Konflikt zwischen den USA und Venezuela verschärft. Auch die Aussicht auf weitere Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank beflügelt die Preise. Der schwächere US-Dollar macht die Edelmetalle für Käufer aus anderen Währungsräumen günstiger.

Silber legte im abgelaufenen Jahr deutlich stärker als Gold zu. Händler verwiesen auf Knappheiten in China. Zudem machten Experten einen Nachholbedarf im Vergleich zum Gold aus. Silber ist ein wichtiger Rohstoff etwa für die Elektromobilität, die Solarindustrie und die Tech-Branche allgemein, die den KI-Ausbau vorantreibt.

/jsl/he

LONDON (awp international)

Weitere Links:

Vonovia-Aktie erholt sich minimal: Kritik vom Mieterbund nach neuem Jahrestief
DroneShield-Aktie bleibt gefragt: Governance-Anpassungen geben weiteren Rückenwind
Novo Nordisk-Aktie zieht kräftig an: Erste Wegovy-Abnehmpille in den USA zugelassen

Bildquelle: Juk86 / Shutterstock.com,Ravital / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro 11’713.85 11’187.80
Gold Krügerrand 1 oz 3’620.05 3’467.31
Gold Philharmoniker 1 oz 3’650.12 3’502.51
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 688.76 654.25
Goldbarren 250 g - philoro 28’779.11 27’994.42
Silber CombiBar® 100 g 304.06 203.46
Silber Maple Leaf 1 oz 65.61 56.25
Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 2’046.95 1’766.66

Meistgelesene Nachrichten

BYD-Aktie im Fokus: Tesla-Konkurrent rüstet für den grossen Durchbruch im Jahr 2026
Novo Nordisk-Aktie zieht kräftig an: Erste Wegovy-Abnehmpille in den USA zugelassen
Nestlé-Aktie stabil: Wachstum löst laut CEO fast alle Probleme
Analysten bewerten die Nike-Aktie nach Zahlen: Chancen und Risiken für Anleger
DroneShield-Aktie vor dem Sprung: Wird 2026 das Jahr der grossen Rally?
Quanten-Sprung an der Börse: Steht den Aktien von D-Wave, IonQ & Co. 2026 eine neue Rally bevor?
Die Performance der Kryptowährungen in KW 51: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Siemens Energy-Aktie im Fokus: Wie viel Kurspotenzial sehen die Analysten für das DAX-Papier jetzt?
EQS-News: Diginex Limited unterzeichnet wegweisende Vereinbarung zum Aufbau eines führenden Anbieters für Lieferketten-Compliance
Aufwärtstrend setzt sich fort: TUI-Aktie nach Dezember-Spurt auf Jahreshoch

Top-Rankings

KW 51: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 51: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 51: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
19:58 Aktien New York: Robuste Konjunkturdaten sorgen für moderate Gewinne
19:33 GNW-News: Minimum Deposit Casinos warnt: Vorschlag der Fed zu Zahlungskonten könnte Transaktionskosten für Casinos maßgeblich verändern
18:52 Silber steigt erstmals über 70 US-Dollar - Auch Gold erreicht Rekord
18:37 Russen verklagen Aufsichtsbehörde wegen WhatsApp-Blockade
18:34 ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Philips auf 'Hold' - Ziel 25 Euro
18:30 US-Anleihen: Leichte Kursverluste nach robusten US-Konjunkturdaten
18:29 IGNORE: KORREKTUR TAGESVORSCHAU
18:28 Aktien Wien Schluss: ATX geht knapp höher in die Feiertage
18:25 ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Gewinne vor Heiligabend - SMI auf Rekordhoch
18:25 KORREKTUR: TAGESVORSCHAU: Termine am 29. Dezember 2025