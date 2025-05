CoreWeave-Aktie sackt bei IPO ab: Analysten heben für NVIDIA-Investment dennoch den Daumen

• CoreWeave-Aktie rutscht nach IPO unter Ausgabepreis• Analysten sehen dennoch starkes Wachstumspotenzial• Chancen und Risiken im Blick

Die CoreWeave-Aktie sorgte für ordentlich Bewegung an der Börse. Das US-amerikanische Unternehmen, das sich auf Cloud-Computing für Künstliche Intelligenz (KI) spezialisiert hat, feierte am 28. März 2025 seinen Börsengang an der NASDAQ - zum Ausgabepreis von 39 US-Dollar. Kurz nach dem IPO schoss die Aktie auf über 60 US-Dollar, nur um wenig später auf rund 38 US-Dollar zurückzufallen. Der Rückgang kam nicht überraschend: Sorgen um Handelszölle unter der zweiten Trump-Regierung sowie allgemeine Unsicherheit rund um KI-Investitionen setzten der Branche zu.

Doch trotz dieser Kurskapriolen geben sich einige Analysten überraschend positiv. Sie sehen in CoreWeave einen potenziellen Gewinner des KI-Zeitalters - und empfehlen die Aktie zum Kauf.

CoreWeave im Fokus: Microsoft als Risiko, NVIDIA als Trumpf?

Ein wesentlicher Kritikpunkt an CoreWeave ist die starke Abhängigkeit von Microsoft. Laut Unternehmensangaben stammen rund 62 Prozent der für 2024 prognostizierten Umsätze vom Tech-Giganten Microsoft. Diese einseitige Kundenstruktur birgt Risiken, wie Analysten von Citi gemäss TipRanks anmerken. Das Investmenthaus vergibt ein neutrales Rating für die Aktie und warnte: "Wir bleiben vorsichtig aufgrund der erheblichen Abhängigkeit von Microsoft. Diese Abhängigkeit birgt Risiken, da Microsoft eine Verlangsamung seiner KI-Investitionen signalisiert hat".

Doch genau hier liegt laut anderer Experten auch eine Stärke von CoreWeave: Das Unternehmen liefert Hochleistungs-Rechenkapazitäten, die insbesondere für grosse KI-Modelle gebraucht werden - und das mit einer Infrastruktur, die auf den leistungsfähigen GPUs von NVIDIA basiert. Laut TipRanks, unter Berufung auf Yahoo Finance-Quellen, gehört CoreWeave zu den weltweit grössten Haltern von KI-Chips. JPMorgan schätzt laut Investing.com, dass das Unternehmen über den fünft- bis sechstgrössten GPU-Pool überhaupt verfügt.

CoreWeave-Aktie im Blick: Darum setzen Analysten auf langfristiges Potenzial

Trotz der genannten Risiken stufen mehrere Investmenthäuser die Aktie als kaufenswert ein. Ein besonders optimistischer Blick kommt von Stifel, der gemäss Investing.com mit 55 US-Dollar bei einem aktuellen Preis von 42,82 US-Dollar ein Potenzial von über 28 Prozent sieht und das höchste Kursziel setzt (Stand: 29. April 2025).

Brent Thill, Analyst bei Jefferies, zeigt sich ebenso bullish: Er erwartet laut TipRanks in den kommenden zwölf Monaten ein Kurspotenzial von über 19 Prozent auf 51 US-Dollar (Stand: 29. April 2025). Thill begründet seine Einschätzung laut TipRanks wie folgt: "Obwohl es Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit von CoreWeaves Geschäftsmodell gibt, glauben wir, dass der unersättliche Hunger nach KI-Rechenleistung die Abwärtsrisiken begrenzt". Der KI-Ausbau befinde sich noch in einer sehr frühen Phase und CoreWeave sei in einer idealen Position, um zu skalieren und diese Chance zu nutzen.

Auch JPMorgan-Analyst Mark Murphy hält an seiner Kaufempfehlung fest - wenn auch mit mehr Zurückhaltung. Sein Kursziel liegt laut TipRanks bei lediglich 43 US-Dollar, was ein eher begrenztes Aufwärtspotenzial bedeuten würde. Er warnt vor einer hohen Volatilität: "Bei CoreWeave sind eine Vielzahl möglicher Entwicklungen denkbar. Daher erwarten wir, dass die Aktie eine wilde, holprige und volatile Entwicklung nehmen wird, was eine Risikobereitschaft erfordert, die viele Anleger womöglich nicht mitbringen".

Anleger unsicher: Wachstumsfantasie trifft auf Risiko

CoreWeave ist ein junges börsennotiertes Unternehmen mit einer bislang hohen Kursvolatilität. Ein wesentlicher Teil der Umsätze stammt derzeit von einem einzelnen Grosskunden, was zu einer erhöhten Abhängigkeit führt. Gleichzeitig agiert CoreWeave in einem wachstumsstarken Marktsegment: Der Bereitstellung von Rechenleistung für Anwendungen im Bereich Künstliche Intelligenz. Das Unternehmen nutzt dafür unter anderem eine grosse Anzahl an NVIDIA-GPUs und gehört laut Schätzungen zu den weltweit grössten Haltern entsprechender Hardware-Ressourcen. Inwieweit CoreWeave diese Marktposition in nachhaltiges Wachstum umwandeln kann, bleibt abzuwarten.

Redaktion finanzen.ch

