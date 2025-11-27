Clearfield stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Clearfield präsentierte am 25.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.65 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.060 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 62.39 Prozent auf 17.6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 46.8 Millionen USD gelegen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0.580 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0.850 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 9.95 Prozent auf 150.13 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 166.71 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch