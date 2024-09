Chip-Sektor vor Herausforderungen: Analysten dämpfen Hoffnungen für NVIDIA und Broadcom

• NVIDIA und Broadcom verzeichnen Kursgewinne• Experte äussert Bedenken• Neue Rekorde des Halbleitermarktes wohl nicht garantiert

In der vergangenen Woche konnten die beiden führenden Halbleiterunternehmen NVIDIA und Broadcom starke Kursgewinne verzeichnen. Auch konnte sich der Chip-Sektor insgesamt erholen: So übertraf der PHLX Semiconductor Index (SOX) zwischenzeitlich wieder den S&P 500, nachdem dieser im September zeitweise an Boden verloren hatte.

Kritische Einschätzung

Jordan Klein, Analyst bei Mizuho, äussert im Rahmen einer Mitteilung seine Bedenken hinsichtlich der generellen Stabilität des Halbleitermarkts. In diesem Zusammenhang warnt er davor, dass die starken Leistungen von NVIDIA und Broadcom möglicherweise eine insgesamt pessimistischere Stimmung im restlichen Sektor verdecken könnten. Besonders in den Bereichen Speicherchips, Chip-Ausrüstungen, analoge Halbleiter, Automobil- und drahtlose Technologien sehe Klein eine negative Grundstimmung. Ausserdem würden viele Investoren Unternehmen, die KI-Server-Hardware herstellen - beispielsweise Dell Technologies oder Super Micro Computer - aus Angst vor sinkenden Margen meiden, so Klein.

Fehlende Wachstumsimpulse?

Des Weiteren sehe Klein ein Problem darin, dass es abgesehen von NVIDIA, Broadcom und einigen wenigen anderen Unternehmen, wie Taiwan Semiconductor Manufacturing und Monolithic Power Systems, kaum Wachstumsimpulse im Sektor gäbe. Dies könnte den Halbleitermarkt davon abhalten, wieder neue Rekorde zu erreichen, mutmasst er.

Denn: Seiner Ansicht nach reiche es nicht, dass NVIDIA und Broadcom gut performen. Vielmehr brauche der Markt ein breiteres Vertrauen in eine grössere Gruppe von Halbleiterunternehmen, um nachhaltig wachsen zu können. Es bestehe auch die Gefahr, dass die Aktien von NVIDIA und Broadcom aufgrund ihrer Popularität bei Fondsmanagern und privaten Anlegern überhitzen und stagnieren könnten.

Am Donnerstag beendeten NVIDIA-Papiere den Handel an der NASDAQ 0,43 Prozent im Plus bei 124,04 US-Dollar. Broadcom-Aktie schlossen 1,46 Prozent höher bei 178,09 US-Dollar (Schlusskurs 26.09.2024).

Redaktion finanzen.ch