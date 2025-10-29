Chain Bridge Ba a Aktie 138403795 / US15746L1008
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
29.10.2025 03:03:56
Chain Bridge Bancorp, Inc. Q3 Profit Retreats, Misses Estimates
(RTTNews) - Chain Bridge Bancorp, Inc. (CBNA) released earnings for third quarter that Dropped, from the same period last year and missed the Street estimates.
The company's earnings came in at $4.70 million, or $0.72 per share. This compares with $7.49 million, or $1.64 per share, last year.
Analysts on average had expected the company to earn $0.75 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period fell 21.2% to $13.15 million from $16.68 million last year.
Chain Bridge Bancorp, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $4.70 Mln. vs. $7.49 Mln. last year. -EPS: $0.72 vs. $1.64 last year. -Revenue: $13.15 Mln vs. $16.68 Mln last year.
Nachrichten zu Chain Bridge Bancorp Inc Registered Shs -A-
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Chain Bridge Bancorp Inc Registered Shs -A-
Umschwung bei Streaming Aktien? – Wall Street Live mit Tim Schäfer
Streaming-Aktien wie Netflix, Disney und Co. erleben turbulente Zeiten – kommt jetzt der Umschwung? 📉📈
In der heutigen Ausgabe von Wall Street Live mit Tim Schäfer @TimSchaeferMedia werfen wir einen Blick auf den aktuellen Stand des Streaming-Markts sowie auf mögliche politische Hintergründe bei geplanten Übernahmen. Tim verrät, wie er den europäischen Streaming-Markt einschätzt und in welche Titel er aktuell investiert ist – inklusive Oracle als Überraschungskandidat.
🔍 Themen im Überblick:
🔹Einschätzungen zu Netflix & Disney
🔹Europa im Streaming-Vergleich
🔹Potenzial für neue Übernahmen
🔹Oracles strategische Position
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst tiefrot -- DAX zum Handelsende wenig bewegt -- Wall Street schlussendlich gewinnt -- Märkte in Fernost letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt steckte am Dienstag ordentliche Verluste ein, während sich das deutsche Börsenbarometer seitwärts bewegte. An den US-Börsen waren am Dienstag Gewinne zu sehen. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Dienstag leicht abwärts.