Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’702 1.4%  SPI 17’452 1.1%  Dow 45’969 -0.6%  DAX 24’272 0.4%  Euro 0.9279 0.0%  EStoxx50 5’652 0.8%  Gold 4’226 0.4%  Bitcoin 85’867 -2.6%  Dollar 0.7948 -0.3%  Öl 62.1 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Bitcoin-Rally am Höhepunkt? So schätzen Analysten die Lage ein
thyssenkrupp-Aktie rot: TKMS nach Abspaltung einen Tag im MDAX vertreten
DocMorris-Aktie steigt kräftig: Wachstum im dritten Quartal - Ausblick bestätigt - neue Kommerzchefin
ABB-Aktie wieder im Plus: Konzern übertrifft Erwartungen und stellt neuen CFO vor
TUI zahlt Wandelanleihen früher als geplant zurück - Aktie aber verlustreich
Suche...
Plus500 Depot

Cellectis Aktie 27248817 / US15117K1034

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

16.10.2025 18:05:42

Cellectis Shares Rise 8% On Phase 2 Trial Update For Lasme-cel

Cellectis
4.20 EUR 17.32%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Cellectis S.A. (CLLS) shares climbed 7.35 percent to $4.41, gaining $0.30 on Thursday, after the biotechnology company announced it is hosting an R&D Day in New York City. During the event, the company's leadership team and key opinion leaders are presenting the full Phase 1 dataset and outlining the pivotal Phase 2 trial design for its investigational therapy, lasme-cel.

The stock traded between $4.35 and $5.48 during the session, compared with a previous close of $4.11 on the Nasdaq. Volume reached about 1 million shares, well above the average of 0.17 million.

Over the past 52 weeks, Cellectis shares have traded between $1.10 and $5.48.

Analysen zu Cellectis SA (spons. ADRs)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?

Gold auf Allzeithoch, US-Dollar unter Druck, KI-Hype, US-Schuldenkrise, Stagflation, Zinswende, Government Shutdown, steigende Anleiherenditen, Europa in der Zinsfalle (Frankreich, UK), Japan hebt Leitzinsen an, Immobilien- & Aktienblase in den USA, Notenbanken kaufen Gold.

Im Interview analysiert Marco Ludescher (Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich) die Lage an den Kapitalmärkten. Olivia Hähnel (BX Swiss) hakt nach: Was bedeutet die Goldrally für Anleger? Kippt der KI-Hype? Wie wirken Schulden, Inflation und Zinspolitik auf Aktien, Anleihen und Immobilien?

Überblick:
– Gold & Währungen: Rekord-Gold vs. schwacher US-Dollar (DXY).
– Makro & Zinsen: Zinswende der Notenbanken vs. steigende Marktrenditen; Stagflations-Risiko.
– USA-Fokus: Defizite, Shutdown, Konsumdruck, Immobilienmarkt, Tech-Bewertungen.
– Europa: Frankreich & UK unter Druck; Emissionen, Hypotheken, Unternehmenslage.
– Japan: Ende der Ultra-Niedrigzinsen? YCC-Folgen für Yen & Renditen.
– KI & Tech: Investitionswelle (Nvidia, OpenAI, Oracle, CoreWeave, Meta, Amazon) – Chance oder KI-Blase?
– Takeaways: Rolle von Edelmetall-Produzenten, Diversifikation, schrittweises Vorgehen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?

Inside Trading & Investment

13:53 Julius Bär: 20.20% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Micron Technology Inc, QUALCOMM Inc, International Business Machines Corp
10:17 UBS Logo UBS KeyInvest: Pharmaindustrie – Auf Deal-Suche/Geberit – Auf "Wasser" gebaut
08:58 Heute ABB und Nestlé im Fokus
08:03 Ein Korb voll glänzender Goldminenaktien
06:55 Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?
15.10.25 Logo WHS ASML Q3 Analyse: Starke Zahlen, aber China-Risiko belastet. Kaufen oder abwarten?
15.10.25 Marktüberblick: Heidelberg Materials gesucht
14.10.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible ABB, Novartis, UBS
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’153.37 19.92 B02SIU
Short 13’420.18 13.90 QIUBSU
Short 13’920.37 8.91 U5VSUU
SMI-Kurs: 12’702.08 16.10.2025 17:30:22
Long 12’086.12 18.88 SZPBKU
Long 11’826.74 13.53 SQFBLU
Long 11’317.62 8.72 BEFSQU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

thyssenkrupp-Aktie rot: TKMS nach Abspaltung einen Tag im MDAX vertreten
Nestlé-Aktie kräftig im Plus: Wachstum übertrifft Erwartungen im dritten Quartal
15 Billionen US-Dollar neue Liquidität: Arthur Hayes erwartet Bitcoin als Gewinner einer US-Geldflut
Bitcoin-Rally am Höhepunkt? So schätzen Analysten die Lage ein
DocMorris-Aktie steigt kräftig: Wachstum im dritten Quartal - Ausblick bestätigt - neue Kommerzchefin
ABB-Aktie wieder im Plus: Konzern übertrifft Erwartungen und stellt neuen CFO vor
Aktien von D-Wave Quantum, Rigetti und IonQ klettern nach Ankündigung von JPMorgan
Novo Nordisk zahlt Millionen für Omeros-Wirkstoff Zaltenibart - Omeros-Aktie mit Kursfeuerwerk
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Aktien von Richemont und Swatch dank LVMH im Aufwind

Top-Rankings

KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
18:25 Smartbrillen-Boom und starkes Nordamerikageschäft treiben EssilorLuxottica an
18:25 Aktien Wien Schluss: ATX tritt auf der Stelle
18:06 ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Gewinne - Nestle sehr stark nach Quartalszahlen
17:58 ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax stabilisiert sich dank Ukraine-Hoffnung
17:56 Aktien Europa Schluss: Gewinne - Nestle mit Kurssprung nach Quartalszahlen
17:56 OECD-Studie warnt: Einsamkeit unter Jungen und Alten wächst
17:49 US-Anleihen: Leichte Kursgewinne
17:47 Aktien Frankfurt Schluss: Dax stabilisiert sich - Ukraine-Hoffnung stützt
17:45 GNW-News: CGTN: Peng Liyuan fordert, durch Technologie mehr Chancen für Frauen und Mädchen zu schaffen
17:45 Trump: Telefoniere mit Putin