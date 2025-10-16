Cellectis Aktie 27248817 / US15117K1034
16.10.2025 18:05:42
Cellectis Shares Rise 8% On Phase 2 Trial Update For Lasme-cel
(RTTNews) - Cellectis S.A. (CLLS) shares climbed 7.35 percent to $4.41, gaining $0.30 on Thursday, after the biotechnology company announced it is hosting an R&D Day in New York City. During the event, the company's leadership team and key opinion leaders are presenting the full Phase 1 dataset and outlining the pivotal Phase 2 trial design for its investigational therapy, lasme-cel.
The stock traded between $4.35 and $5.48 during the session, compared with a previous close of $4.11 on the Nasdaq. Volume reached about 1 million shares, well above the average of 0.17 million.
Over the past 52 weeks, Cellectis shares have traded between $1.10 and $5.48.
03.08.25
03.08.25 Ausblick: Cellectis gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
11.05.25
11.05.25 Ausblick: Cellectis präsentiert Quartalsergebnisse
Gold auf Allzeithoch, US-Dollar unter Druck, KI-Hype, US-Schuldenkrise, Stagflation, Zinswende, Government Shutdown, steigende Anleiherenditen, Europa in der Zinsfalle (Frankreich, UK), Japan hebt Leitzinsen an, Immobilien- & Aktienblase in den USA, Notenbanken kaufen Gold.
Im Interview analysiert Marco Ludescher (Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich) die Lage an den Kapitalmärkten. Olivia Hähnel (BX Swiss) hakt nach: Was bedeutet die Goldrally für Anleger? Kippt der KI-Hype? Wie wirken Schulden, Inflation und Zinspolitik auf Aktien, Anleihen und Immobilien?
Überblick:
– Gold & Währungen: Rekord-Gold vs. schwacher US-Dollar (DXY).
– Makro & Zinsen: Zinswende der Notenbanken vs. steigende Marktrenditen; Stagflations-Risiko.
– USA-Fokus: Defizite, Shutdown, Konsumdruck, Immobilienmarkt, Tech-Bewertungen.
– Europa: Frankreich & UK unter Druck; Emissionen, Hypotheken, Unternehmenslage.
– Japan: Ende der Ultra-Niedrigzinsen? YCC-Folgen für Yen & Renditen.
– KI & Tech: Investitionswelle (Nvidia, OpenAI, Oracle, CoreWeave, Meta, Amazon) – Chance oder KI-Blase?
– Takeaways: Rolle von Edelmetall-Produzenten, Diversifikation, schrittweises Vorgehen.
