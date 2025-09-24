Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Zeitungsbericht 24.09.2025 14:06:41

BP-Aktie schwächer: BP-Tochter plant womöglich Veräusserung von spanischem Solarprojekt

Die BP-Erneuerbare-Energien-Tochter Lightsource will laut einem Zeitungsbericht ein Solarprojekt in Spanien für rund 250 Millionen Euro verkaufen.

BP
4.63 CHF -1.03%
Kaufen Verkaufen
Wie Cinco Dias unter Berufung auf ungenannte Quellen berichtet, hat sich Lightsource an den spanischen Kreditgeber BBVA gewandt, um Lightsource bei der Veräusserung des Solarkraftwerkskomplexes Guillena mit einer Gesamtkapazität von rund 248 Megawatt zu unterstützen. Weder Lightsource noch BBVA gaben gegenüber Cinco Dias eine Stellungnahme ab.

In London fällt die BP-Aktie zeitweise um 0,24 Prozent auf 4,31 Pfund.

DOW JONES

