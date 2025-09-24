BP Aktie 987952 / US0556221044
|Zeitungsbericht
|
24.09.2025 14:06:41
BP-Aktie schwächer: BP-Tochter plant womöglich Veräusserung von spanischem Solarprojekt
Die BP-Erneuerbare-Energien-Tochter Lightsource will laut einem Zeitungsbericht ein Solarprojekt in Spanien für rund 250 Millionen Euro verkaufen.
BBVA gewandt, um Lightsource bei der Veräusserung des Solarkraftwerkskomplexes Guillena mit einer Gesamtkapazität von rund 248 Megawatt zu unterstützen. Weder Lightsource noch BBVA gaben gegenüber Cinco Dias eine Stellungnahme ab.
In London fällt die BP-Aktie zeitweise um 0,24 Prozent auf 4,31 Pfund.
DOW JONES
