ATX Prime im Fokus 15.10.2025 17:58:28

Börse Wien: ATX Prime beendet die Mittwochssitzung in der Verlustzone

Der ATX Prime verlor schlussendlich an Boden.

Am Mittwoch tendierte der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsschluss 0.45 Prozent leichter bei 2’331.68 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0.006 Prozent auf 2’342.02 Punkte an der Kurstafel, nach 2’342.16 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2’329.90 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2’355.69 Einheiten.

ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der ATX Prime bereits um 0.017 Prozent. Der ATX Prime stand vor einem Monat, am 15.09.2025, bei 2’318.73 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.07.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2’242.73 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.10.2024, bewegte sich der ATX Prime bei 1’793.46 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 27.70 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der ATX Prime bislang 2’428.97 Punkte. Bei 1’745.07 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

ATX Prime-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit EVN (+ 3.75 Prozent auf 24.90 EUR), AT S (AT&S) (+ 2.51 Prozent auf 28.60 EUR), Telekom Austria (+ 2.00 Prozent auf 9.17 EUR), Verbund (+ 1.73 Prozent auf 64.55 EUR) und Frequentis (+ 1.53 Prozent auf 79.80 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen STRABAG SE (-10.84 Prozent auf 74.00 EUR), PORR (-3.92 Prozent auf 29.45 EUR), Palfinger (-2.83 Prozent auf 30.90 EUR), UNIQA Insurance (-2.28 Prozent auf 12.88 EUR) und DO (-1.79 Prozent auf 219.00 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX Prime

Im ATX Prime weist die STRABAG SE-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 380’849 Aktien gehandelt. Im ATX Prime macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 33.224 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Fokus

Im ATX Prime verzeichnet die Marinomed Biotech-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1.71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10.05 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

