Börse New York: S&P 500 bewegt sich mittags im Plus

Am Dienstag verbucht der S&P 500 um 17:59 Uhr via NYSE ein Plus in Höhe von 0.52 Prozent auf 5’966.92 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 46.687 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der S&P 500 0.031 Prozent schwächer bei 5’934.10 Punkten, nach 5’935.94 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5’929.00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5’966.99 Punkten verzeichnete.

S&P 500 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, betrug der S&P 500-Kurs 5’686.67 Punkte. Vor drei Monaten, am 03.03.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 5’849.72 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.06.2024, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 5’283.40 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 1.68 Prozent. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6’147.43 Punkten. Bei 4’835.04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Dollar General (+ 12.30 Prozent auf 109.12 USD), Super Micro Computer (+ 5.46 Prozent auf 43.45 USD), Advance Auto Parts (+ 5.09 Prozent auf 52.26 USD), Microchip Technology (+ 4.73 Prozent auf 62.84 USD) und Coinbase (+ 4.63 Prozent auf 258.15 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil CME Group A (-3.85 Prozent auf 279.51 USD), Mid-America Apartment Communities (-2.51 Prozent auf 151.76 USD), Kroger (-2.49 Prozent auf 66.50 USD), MarketAxess (-2.31 Prozent auf 213.95 USD) und Welltower (-2.24 Prozent auf 151.75 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 19’427’096 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.005 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Fokus

Die SVB Financial Group-Aktie weist mit 0.00 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Die First Republic Bank-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1’200.00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

