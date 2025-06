Gute Stimmung in New York: Anleger lassen NASDAQ Composite schlussendlich steigen

Der NASDAQ Composite tendierte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 1.52 Prozent höher bei 19’701.21 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.742 Prozent höher bei 19’550.75 Punkten in den Handel, nach 19’406.83 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 19’550.75 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 19’733.31 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 16.05.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 19’211.10 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 17’754.09 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, wurde der NASDAQ Composite mit 17’688.88 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 2.18 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 20’118.61 Punkten. Bei 14’784.03 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Microvision (+ 16.67 Prozent auf 1.26 USD), 3D Systems (+ 15.48 Prozent auf 1.94 USD), Innodata (+ 13.73 Prozent auf 44.57 USD), Lifetime Brands (+ 9.16 Prozent auf 4.05 USD) und Ballard Power (+ 9.15 Prozent auf 1.79 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Nissan Motor (-9.09 Prozent auf 2.50 USD), Nortech Systems (-6.38 Prozent auf 8.36 USD), AXT (-3.70 Prozent auf 2.08 USD), Century Aluminum (-3.52 Prozent auf 18.39 USD) und TransAct Technologies (-2.57 Prozent auf 3.41 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 47’418’324 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.055 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Die Park-Ohio-Aktie verzeichnet mit 5.32 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch