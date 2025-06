S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 liegt zum Ende des Montagshandels im Plus

Der S&P 500 bewegte sich im NYSE-Handel zum Handelsende um 0.94 Prozent fester bei 6’033.11 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 46.871 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.547 Prozent stärker bei 6’009.69 Punkten in den Handel, nach 5’976.97 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Montag sein Tagestief bei 6’004.00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6’050.83 Punkten lag.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Der S&P 500 bewegte sich noch vor einem Monat, am 16.05.2025, bei 5’958.38 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, betrug der S&P 500-Kurs 5’638.94 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 stand am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, bei 5’431.60 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 2.80 Prozent. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 6’147.43 Punkten. Bei 4’835.04 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Estée Lauder Companies (+ 10.82 Prozent auf 74.59 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 8.81 Prozent auf 126.39 USD), MGM Resorts International (+ 8.10 Prozent auf 34.30 USD), Coinbase (+ 7.77 Prozent auf 261.57 USD) und VF (+ 7.08 Prozent auf 12.41 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Lockheed Martin (-3.99 Prozent auf 467.06 USD), Northrop Grumman (-3.72 Prozent auf 497.52 USD), Harris (-3.59 Prozent auf 247.77 USD), Charter A (-3.47 Prozent auf 375.23 USD) und Molina Healthcare (-2.65 Prozent auf 290.25 USD).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 47’418’324 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Microsoft mit 3.055 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Blick

2025 verzeichnet die SVB Financial Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Mit 1’200.00 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

