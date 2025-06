NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 schlussendlich mit Zuschlägen

Der NASDAQ 100 notierte im NASDAQ-Handel schlussendlich um 1.42 Prozent fester bei 21’937.57 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0.703 Prozent auf 21’783.08 Punkte an der Kurstafel, nach 21’631.04 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 21’783.08 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 21’979.77 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 16.05.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 21’427.94 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 19’704.64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, betrug der NASDAQ 100-Kurs 19’659.80 Punkte.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 4.59 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 22’222.61 Punkte. Bei 16’542.20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit AMD (Advanced Micro Devices) (+ 8.81 Prozent auf 126.39 USD), Warner Bros Discovery (+ 7.28 Prozent auf 10.76 USD), ON Semiconductor (+ 5.61) Prozent auf 53.88 USD), Marvell Technology (+ 4.81 Prozent auf 70.42 USD) und Arm (+ 4.79 Prozent auf 142.04 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Charter A (-3.47 Prozent auf 375.23 USD), Diamondback Energy (-2.50 Prozent auf 151.03 USD), O Reilly Automotive (-1.99 Prozent auf 88.12 USD), Exelon (-1.32 Prozent auf 42.68 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (-1.24 Prozent auf 522.68 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 47’418’324 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Microsoft-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.055 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7.51 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.14 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

