Uneinheitliche Entwiclung in Asien - Gewinne in Japan

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt notierte im Handel zum Wochenschluss kräftig im Minus.

Der SMI startete deutlich tiefer und verblieb in der Verlustzone. Schlussendlich ging er 1,44 Prozent schwächer bei 12'146,02 Zählern aus dem Handel.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI zeigten sich ebenfalls mit niedriger Tendenz, nachdem sie bereits schwächer eröffneten. Zum Handelsschluss verzeichneten sie ein Minus von 1,40 Prozent auf 16'769,11 Einheiten bzw. 1,59 Prozent auf 1'978,73 Punkte.

Die Schweizer Aktienbörse reagierte am Freitag im Einklang mit anderen Handelsplätzen mit fallenden Kursen auf die Eskalation im Nahen Osten und den dadurch steigenden Ölpreis. "Die Sorgen vor einer Ausbreitung des Konflikts und dessen Auswirkungen auf die globale Konjunktur entladen sich in den Notierungen", sagte ein Marktexperte.

Wie es weitergehe, hänge stark davon ab, ob und wie stark der Konflikt noch eskaliere. "Es lässt sich unmöglich sagen, wie sich die Situation in den kommenden Tagen entwickelt. Auf jeden Fall ist das eine grosse Eskalation, die uns deutlich näher an einen ausgewachsenen Krieg im Nahen Osten bringt", kommentierte die Commerzbank. Israel hatte in der Nacht Irans Atomanlagen angegriffen. Darauf schlug die Islamische Republik mit Drohnen zurück. Dass der von den USA losgetretene Handelsstreit gar noch ausweiten könnte, trage ebenfalls zur Verunsicherung der Anleger bei. "Es ist Risk off angesagt", meinte ein Händler. Dafür waren sichere Häfen wie Gold oder der Franken stark gefragt.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich am Freitag deutlich schwächer.

Der DAX zeigte sich zu Beginn mit einem deutlichen Minus und notierte auch weiterhin tiefrot. Schlussendlich ging er 1,07 Prozent leichter bei 23.516,23 Punkten aus dem Freitagshandel.

Mit der Eskalation im Nahen Osten ging es am Freitag am deutschen Aktienmarkt bergab. Damit reagierten die Anleger auf die geopolitische Unsicherheit nach dem israelischen Angriff auf den Iran. Am Donnerstag hatte es bereits Hinweise auf eine bevorstehende Gefahr in Form des Abzugs von US-Botschaftspersonal aus dem Nachbarland Irak gegeben. Insgesamt sei die Gefahr eines Kriegs im Nahen Osten jedoch das am meisten unterbewertete Risiko gewesen - bis heute, kommentierte der Marktexperte Stephen Innes von SPI Asset Management. Staatsanleihen und Gold waren als sichere Häfen gefragt. Die Ölpreise zogen kräftig an.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich am Freitag in relativ schwacher Verfassung.

Der Dow Jones ermässigte sich zum Handelsschluss um 1,79 Prozent bei 42'197,79 Punkten.

Selbiges traf auf den Techwerteindex NASDAQ Composite zu, der sich um 1,30 Prozent auf 19'406,83 Zählern verringerte.

Die angespannte Lage im Nahen Osten hat am Freitag die US-Börsen unter Druck gesetzt. Nachdem Israel Atomanlagen und militärische Ziele im Iran bombardiert hatte, reagierte Teheran mit Gegenschlägen. Weltweit ist die Stimmung an den Finanzmärkten von Sorge geprägt - jedoch ohne Anzeichen von Panik, wie Sören Hettler, Leiter Anlagestrategie und Privatkunden bei der DZ Bank, betont. Dennoch bleibt die Situation brisant: Ein eskalierender Konflikt in der Region könnte erhebliche Folgen für die Weltwirtschaft haben, warnt Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank in Frankfurt. Entsprechend reagieren nicht nur die Ölpreise empfindlich, sondern auch die globalen Risikomärkte.

ASIEN

Die wichtigstem Börsen Asiens präsentieren sich am Montag uneinheitlich.

In Tokio rückt der japanische Leitindex Nikkei 225 um deutlichere 1,26 Prozent auf 38'312,57 Punkte vor.

Wenig Veränderung zeigt sich unterdessen auf dem chinesischen Festland, wo der Shanghai Composite 0,05 Prozent fester bei 3'378,78 Zählern notiert.

In Hongkong geht es unterdessen für den Hang Seng zeitweise 0,12 Prozent auf 23'864,20 Punkte abwärts.

Auch am Montag behalten die Finanzmärkte die Eskalation zwischen Israel und dem Iran im Blick.

