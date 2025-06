Gute Stimmung in New York: Dow Jones legt nachmittags zu

Um 20:00 Uhr steht im NYSE-Handel ein Plus von 0.75 Prozent auf 42’515.77 Punkte an der Dow Jones-Kurstafel. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 16.644 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0.905 Prozent auf 42’579.48 Punkte an der Kurstafel, nach 42’197.79 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 42’707.73 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 42’300.13 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 16.05.2025, stand der Dow Jones bei 42’654.74 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, lag der Dow Jones bei 41’488.19 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, den Wert von 38’589.16 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 0.291 Prozent aufwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 45’054.36 Punkten. Bei 36’611.78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Goldman Sachs (+ 2.74 Prozent auf 630.34 USD), American Express (+ 2.73 Prozent auf 295.65 USD), NVIDIA (+ 2.38 Prozent auf 145.36 USD), JPMorgan Chase (+ 2.32 Prozent auf 271.09 USD) und Nike (+ 2.18 Prozent auf 61.85 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen UnitedHealth (-1.88 Prozent auf 307.62 USD), Home Depot (-1.82 Prozent auf 304.95 EUR), McDonalds (-1.47 Prozent auf 297.48 USD), Johnson Johnson (-1.39 Prozent auf 154.91 USD) und Verizon (-1.15 Prozent auf 42.52 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 25’754’233 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie hat im Dow Jones mit 3.055 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie mit 9.18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6.36 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch