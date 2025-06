Starker Wochentag in New York: Dow Jones schliesst in der Gewinnzone

Am Montag tendierte der Dow Jones via NYSE zum Handelsende 0.75 Prozent höher bei 42’515.09 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 16.644 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.905 Prozent auf 42’579.48 Punkte an der Kurstafel, nach 42’197.79 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 42’707.73 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 42’300.13 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 16.05.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 42’654.74 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, wurde der Dow Jones mit 41’488.19 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, bewegte sich der Dow Jones bei 38’589.16 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 0.290 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 45’054.36 Punkten. Bei 36’611.78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Goldman Sachs (+ 2.33 Prozent auf 627.85 USD), Nike (+ 2.26 Prozent auf 61.90 USD), American Express (+ 2.23) Prozent auf 294.22 USD), Cisco (+ 2.22 Prozent auf 65.51 USD) und Salesforce (+ 2.12 Prozent auf 263.88 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen UnitedHealth (-1.87 Prozent auf 307.66 USD), McDonalds (-1.86 Prozent auf 296.29 USD), Home Depot (-1.82 Prozent auf 304.95 EUR), Johnson Johnson (-1.20 Prozent auf 155.22 USD) und Verizon (-1.19 Prozent auf 42.50 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 47’418’324 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3.055 Bio. Euro.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im Dow Jones verzeichnet die Merck-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9.18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6.36 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch