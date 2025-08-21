|Kurse + Charts + Realtime
|Index-Performance im Fokus
|
21.08.2025 22:34:34
Börse New York in Rot: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende leichter
Der NASDAQ Composite zeigte sich heute leichter.
Letztendlich sank der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0.34 Prozent auf 21’100.31 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 0.285 Prozent schwächer bei 21’112.52 Punkten, nach 21’172.86 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 21’013.53 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 21’198.76 Punkten.
NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht gab der NASDAQ Composite bereits um 2.39 Prozent nach. Vor einem Monat, am 21.07.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 20’974.17 Punkten auf. Der NASDAQ Composite notierte noch vor drei Monaten, am 21.05.2025, bei 18’872.64 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.08.2024, lag der NASDAQ Composite noch bei 17’918.99 Punkten.
Der Index legte seit Jahresanfang 2025 bereits um 9.44 Prozent zu. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 21’803.75 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’784.03 Punkten registriert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite
Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Anika Therapeutics (+ 8.12 Prozent auf 9.05 USD), Teva Pharmaceutical Industries (+ 6.76 Prozent auf 18.80 USD), Sangamo Therapeutics (+ 6.15 Prozent auf 0.57 USD), LSI Industries (+ 5.70 Prozent auf 20.40 USD) und Myriad Genetics (+ 5.42 Prozent auf 5.83 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Amtech Systems (-7.01 Prozent auf 5.44 USD), ScanSource (-6.16 Prozent auf 39.91 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-4.65 Prozent auf 6.15 USD), inTest (-4.17 Prozent auf 6.79 USD) und Integra LifeSciences (-4.07 Prozent auf 13.68 USD).
Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 29’215’502 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.685 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus
Die Upbound Group-Aktie weist mit 5.68 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Unter den Aktien im Index weist die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11.84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?
📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.
Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?
👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
