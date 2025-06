SMI fester -- DAX in Grün -- Asiens Börsen mehrheitlich fester

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart fester.

Der SMI bewegt sich im frühen Handel im Plus.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI präsentierten sich vor dem Wochenende mit Aufschlägen. Sie beendeten den Freitagshandel 0,88 Prozent fester bei 16'607,38 Einheiten bzw. 1,00 Prozent stärker bei 1'967,84 Zählern.

Damit setzt sich die Erholungstendenz vom vergangenen Freitag vorerst fort. Der SMI bewegt sich damit wieder im Bereich der Marke von 12'000 Punkten. Am Berichtstag stehen konjunkturell gesehen Inflationsdaten aus Deutschland im Fokus, als Hauptereignis gelten in der laufenden Woche indes die Arbeitsmarktdaten aus den USA. Über allem steht allerdings der Zollkonflikt und das Datum 9. Juli, wenn das Inkrafttreten noch höherer US-Zölle droht.

Insgesamt habe sich das Marktsentiment dank der Entspannungszeichen aus dem Nahen Osten und der Annäherungen zwischen den USA und China im Handelsstreit wieder etwas verbessert, heisst es in einer Einschätzung der Onlinebank Swissquote. So seien etwa die Wetten auf den Goldpreis wieder zurückgefahren worden. Überraschend sei indes die anhaltende Stärke des Schweizer Frankens und die Konsolidierung des US-Dollars unter der Marke von 80 Rappen.

DEUTSCHLAND

Der DAX setzt seine Erholung am Montag zunächst fort.

Der DAX hat die Sitzung 0,32 Prozent höher bei 24'109,15 Punkten eröffnet.

Er bewegt sich damit trotz aller Zoll-Unsicherheiten konsequent auf sein Rekordhoch vom Monatsanfang bei 24'479 Punkten zu. Die zwischenzeitlichen Verluste im Juni sind abgehakt, und die Monatsbilanz ist seit Freitag wieder positiv. Die Zinssenkungsfantasie für die USA sei zuletzt wieder grösser geworden, schrieb Mislav Matejka, Aktienmarktstratege von JPMorgan. Bis Jahresende signalisierten die Fed-Futures - das sind Terminkontrakte, die auf dem US-Leitzins basieren - inzwischen sogar etwas mehr als die zwei für September und Dezember erwarteten Zinssenkungen um jeweils 0,25 Basispunkte.

Für Europas Anleger bleibt zudem der 9. Juli im Blick. Bis dahin muss eine Lösung im Handelsstreit der EU mit den USA gefunden werden, sonst droht das Inkrafttreten von US-Zöllen in Höhe von 50 Prozent auf fast alle EU-Produkte, während die EU eine Reihe von Gegenmassnahmen plant. Allerdings hatte sich die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, einem Medienbericht zufolge jüngst zuversichtlich gezeigt, dass beide Seiten noch vor dem Stichtag ein Handelsabkommen abschliessen können.

WALL STREET

Die Wall Street verabschiedete sich mit neuen Rekorden ins Wochenende.

Der Dow Jones zeigte sich besonders freundlich und legte um 1,0 Prozent auf 43'819,27 Punkte zu.

Beim Techwerteindex NASDAQ Composite fiel der Zuwachs etwas schwächer aus. Er schloss 0,52 Prozent höher bei 20'273,46 Zählern.

Etwas fester haben sich die US-Börsen am Freitag aus einem von Volatilität geprägten Handel verabschiedet. Anleger schwankten beim Thema Zollstreit zwischen Hoffen und Bangen. Hatten die Investoren noch auf Fortschritte bei der Beilegung des Zollstreits der USA mit verschiedenen Ländern gewettet, so erhielten ihre Hoffnungen einen herben Dämpfer, als US-Präsident Donald Trump den Abbruch der Gespräche mit Kanada bekanntgab.

Präsident Trump begründete den Abbruch der Verhandlungen mit dem nördlichen Nachbarn mit dessen seiner Meinung nach "ungeheuerlichen" Steuern auf Molkereiprodukte und digitale Dienstleistungen für US-Technologieunternehmen. Vor seiner Mitteilung hatte die Aussicht auf weitere Vereinbarungen zwischen den USA und Handelspartnern die Anleger optimistisch gestimmt. Hintergrund war ein Bericht, wonach die USA und China eine Vereinbarung zur Wiederherstellung des Handelsfriedens unterzeichnet haben sollen. Dazu sollen laut Handelsminister Howard Lutnick zehn weitere Handelsabkommen unmittelbar bevorstehen. Seitens der EU hiess es zuletzt, dass man in Zollfragen auf die USA zugehen wolle. Am Freitag zeigte sich US-Präsident Donald Trump zuversichtlich, bald ein Handelsabkommen mit Indien zu schliessen. Er schürte auch Hoffnung auf ein Ende des Nahostkonflikts. Der Iran wolle ein Treffen, sagte er während einer Pressekonferenz im Weissen Haus. Er glaube nicht, dass die Iraner ihr Atomprogramm schon bald wieder aufnähmen, fügte er hinzu.

ASIEN

Die Börsen in Fernost zeigen sich am Montag mehrheitlich fester.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 klettert gegen 07:00 MESZ um 1,25 Prozent auf 40'654,20 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite unterdessen 0,20 Prozent höher bei 3'431,18 Zählern.

Abwärts geht es hingegen in Hongkong, wo der Hang Seng 0,42 Prozent auf 24'182,95 Einheiten einbüsst.

Positive Impulse aus den USA sowie die Hoffnung auf baldige Handelsabkommen mit den Vereinigten Staaten stützen am Montag die Aktienmärkte in Ostasien. US-Handelsminister Lutnick und Finanzminister Bessent erklärten, dass die USA kurz vor dem Abschluss mehrerer Abkommen stünden, was zusätzlich für Optimismus sorgte. Bereits in der Vorwoche hatten Berichte über eine Einigung zwischen den USA und China die Stimmung aufgehellt.

Aktuelle Konjunkturdaten aus China blieben indes weitgehend im Rahmen der Erwartungen. Der Einkaufsmanagerindex für die Industrie signalisierte weiterhin eine Schrumpfung, verbesserte sich aber leicht im Vergleich zum Vormonat. Im Dienstleistungssektor fiel der Index etwas besser aus als prognostiziert und deutet weiterhin leichtes Wachstum an.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires