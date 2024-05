Zinssorgen flammen auf: SMI etwas schwächer -- DAX im Minus -- Börsen in Fernost uneins

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Mittwoch schwächer.

Der SMI zeigte sich zur Eröffnung 0,33 Prozent im Minus bei 11'815,74 Punkten und bleibt dann in der Verlustzone.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI verloren zum Start 0,39 Prozent auf 1'936,36 Einheiten bzw. 0,33 Prozent auf 15'791,95 Zähler und folgen der Tendenz des Leitindex dann.

Unternehmensnews sind derzeit eher Mangelware. Der Markt befindet sich zwischen dem Ende der Berichtssaison zum ersten Quartal und vor den Zahlen zum zweiten. Entsprechend rücken Konjunkturdaten wieder verstärkt in den Vordergrund, vor allem mit der anstehenden Zinsentscheidung der EZB kommende Woche. Während von den europäischen Währungshütern eine erste Senkung erwartet wird, verschieben Marktteilnehmer ihre Prognosen für die US-Notenbank Fed immer weiter nach hinten.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex steht am Mittwoch im Minus.

Der DAX zeigte sich zum Ertönen der Startglocke unverändert bei 18'677,70 Punkten. Im weiteren Verlauf rutscht er aber ins Minus.

Anleger bleiben am Mittwoch vor Inflationszahlen aus Deutschland vorsichtig. Angesichts der Hängepartie um die künftige Zinspolitik fehlen Anlegern die Impulse, um die jüngste Rekordrally fortzusetzen. Solche Impulse könnten nun aus der grössten Volkswirtschaft der Eurozone kommen. Aus Deutschland werden am Nachmittag die vorläufigen Verbraucherpreisdaten für den Mai veröffentlicht. Die Inflationszahlen dürften auch ein Signal geben für entsprechende Daten aus der Eurozone, die am Freitag erwartet werden.

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich nach dem verlängerten Wochenende - am Montag wurde der Feiertag "Memorial Day" begangen - mit gemischten Vorzeichen.

So schloss der Dow Jones Index bei 38'852,86 Punkten um 0,55 Prozent tiefer. Er hatte bereits zur Eröffnung knapp im Minus notiert und war dann im Verlauf weiter abgerutscht. Der NASDAQ Composite beendete den Handel hingegen mit Gewinnen in Höhe von 0,59 Prozent bei 17'019,88 Zählern und schloss damit erstmals in seiner Geschichte über der 17'000-Punkte-Marke. Er war bereits höher in den Markt eingestiegen und konnte trotz einiger Schwankungen letztlich sein Plus verteidigten - vor allem auch dank der sehr festen NVIDIA-Aktie.

Marktteilnehmer verwiesen darauf, dass das Interesse bereits auf am Freitag anstehende Preisdaten gerichtet sei. Dann wird der neueste Deflator der persönlichen Ausgaben gemeldet. Der PCE-Deflator gilt als das von der US-Notenbank bevorzugte Preismass zur Steuerung des Zinskurses.

Laut den Analysten von Swissquote überwiege vorab die Spekulation, dass der Preisdruck nachgelassen habe. Dies würde die Erwartung stützen, dass eine erste Zinssenkung im September erfolgen könnte. Einen Dämpfer erhielten diese Erwartungen aber vom Index des Verbrauchervertrauens. Er fiel im Mai klar besser als erwartet aus, dazu sind die Inflationserwartungen der Konsumenten leicht gestiegen. Am Anleihemarkt stiegen darauf die Renditen, nachdem sie zuvor noch gesunken waren.

Dass laut US-Notenbanker Neel Kashkari vor einer Zinssenkung "viele Monate" guter Inflationsdaten nötig sind, spielte kaum eine Rolle, zumal in jüngster Zeit schon andere Vertreter der Fed die Erwartungen einer baldigen Zinssenkung gedämpft hatten. Selbst eine Zinserhöhung schloss Kashkari nicht gänzlich aus.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte bewegen sich am Mittwoch unterschiedlich.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 verliert um 0,45 Prozent auf 38'680,45 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite derweil um 0,33 Prozent auf 3'119,89 Einheiten. In Hongkong sinkt der Hang Seng um 1,53 Prozent auf 18'531,29 Zähler (7:02 Uhr MESZ).

Teilnehmer verwiesen auf Sorgen der Anleger, dass die anhaltend hohe Inflation die Notenbanken dazu zwingen wird, die Zinssätze länger hoch zu halten. In dieses Bild passten die jüngsten Inflationsdaten aus Australien, die entgegen den Erwartungen gestiegen sind. Das Problem der hohen Inflation in Australien dürfte in diesem Jahr weiter bestehen bleiben, so dass eine Zinssenkung vor 2025 "praktisch ausgeschlossen ist", so Craig Vardy von BlackRock. Vor diesem Hintergrund wird mit Spannung auf die am Freitag anstehenden Preisdaten aus den USA gewartet. Hier wird der Deflator der persönlichen Ausgaben bekannt gegeben. Dieser gilt als das von der US-Notenbank bevorzugte Preismass zur Steuerung des Zinskurses.

