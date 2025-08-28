Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Jungfraubahn-Aktie: Jungfraubahnen erzielen Rekordgewinn
Sandoz-Aktie: Sandoz darf höhere Rivaroxaban-Dosierungen in Deutschland einführen
Tesla gegen die Konkurrenz: Wer in den nächsten Jahren mehr wert sein könnte
Cham Swiss Properties-Aktie: Hoher Gewinn im ersten Halbjahr
Snowflake-Aktie zieht zweistellig an: Snowflake vermeldet in Q2 Gewinn - Umsatz gestiegen
DAX 40 998032 / DE0008469008

24’046.21
Pkt
-106.66
Pkt
-0.44 %
27.08.2025
Geändert am: 28.08.2025 08:05:19

Nach NVIDIA-Bilanz: SMI und DAX kaum verändert erwartet -- Asiatische Indizes mit gemischten Vorzeichen

Der heimische und der deutsche Aktienmarkt dürften den Donnerstagshandel in etwa auf Vortageniveau beginnen. Die asiatischen Aktienmärkte finden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung. Anleger an den US-Börsen zeigten sich am Mittwoch optimistisch.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte sich am Donnerstag zunächst kaum bewegen.

Der SMI wird vorbörslich zeitweise um 0,07 Prozent höher bei 12'215,22 Punkten erwartet. Er schloss am Vortag 0,38 Prozent stärker bei 12'207,12 Zählern.
Die Nebenwerteindizes SPI und SLI beendeten den Mittwochshandel ebenfalls im Plus. So gewann der SPI 0,28 Prozent auf 16'943,47 Punkte, während der SLI um 0,26 Prozent auf 2'014,44 Stellen stieg.

Mit einem Markt auf Orientierungssuche rechnen Händler am Donnerstag. Die "Ausrede" des Wartens auf die Zahlen von KI-Riese NVIDIA gelte nun nicht mehr. Allerdings sei auch kein klarer Kurstreiber aus deren Quartalsdaten erkennbar. Die Zahlen seien stark gewesen, würden das Wachstum im KI-Markt untermauern und daher die Technologiewerte stützen. Allerdings seien einige Erwartungen, etwa an das Segment Datenzentren, noch bullisher gewesen, so dass zunächst Gewinnmitnahmen in den Branchen-Aktien zu erwarten seien. Für den breiten Gesamtmarkt zähle aber nur, dass es keine Enttäuschung gegeben habe.

Der Fokus dürfte nun wieder auf andere Themen gerichtet werden, so wie den Trump-Versuch, sich der Fed-Gouverneurin Lisa Cook zu entledigen. Am Nachmittag dürften dann mit den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe Daten vom US-Arbeitsmarkt in den Mittelpunkt rücken. Daneben steht die Revision des US-BIP zum zweiten Quartal auf der Agenda. Das wichtigste Datum der Woche kommt erst am Freitag mit dem PCE-Preis-Index für die US-Inflation.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich zum Star in den Donnerstagshandel kaum von der Stelle rühren.

Der DAX wird vorbörslich zeitweise um minimale 0,06 Prozent höher bei 24'059,47 Puntken erwartet. Am Vortag hatte er den Handel 0,44 Prozent schwächer bei 24'046,21 Punkten beendet.

Nach einer bislang eher tristen Börsenwoche dürfte sich der DAX am Donnerstag stabilisieren. Drei Tage in Folge hatte der Leitindex zuletzt jeweils leicht nachgegeben und war am Vortag kurzzeitig unter 24'000 Punkte gefallen, hatte aber darüber geschlossen.

Aktuelle Geschäftszahlen des US-Halbleitergiganten NVIDIA liefern dabei allerdings kaum Impulse. Zwar wächst der Konzern trotz andauernder Probleme im China-Geschäft weiter rasant. Im Geschäft mit Technik für Rechenzentren verfehlte NVIDIA mit dem Umsatz die Markterwartungen jedoch knapp.

Mit den jüngsten Abgaben des DAX habe sich dessen Lage etwas verschlechtert, schrieben die Experten der Landesbank Helaba in einem Marktkommentar. Auf kurze Sicht gelte es nun, nicht nachhaltig unter die runde Marke von 24'000 Zählern zu fallen. Am Nachmittag könnten Arbeitsmarkt- und Preisdaten aus den USA für Bewegung sorgen.

WALL STREET

Die US-Börsen notierten im Handel zur Wochenmitte leicht im Plus.

Der Dow Jones startete nahezu unbewegt und tendierte anschliessend etwas höher. Er beendete die Sitzung 0,32 Prozent im Plus bei 45'565,05 Punkten.
Der Techwerteindex NASDAQ Composite zeigte sich zu Beginn unterdessen knapp im Minus. Im Verlauf konnte er sich jedoch in die Gewinnzone vorkämpfen und notierte letztlich 0,21 Prozent höher bei 21'590,14 Zählern.

Vor den Quartalszahlen von NVIDIA herrschte an den US-Börsen wenig Bewegung. Abseits von NVIDIA hoben mehrere Unternehmen ihre Ausblicke an und überzeugten mit ihren Geschäftszahlen. NVIDIA stehen am Mittwoch im Fokus. Die Quartalszahlen veröffentlicht der KI-Chipkonzern nach US-Börsenschluss. Anleger achten vor allem auf Signale, ob der KI-Boom anhält und die Rivalität zwischen den USA und China das Wachstum womöglich begrenzt.

"Der Einfluss der Zahlen ist nicht nur auf die gesamte Technologiebranche innerhalb und ausserhalb der USA, sondern auch auf alle Börsen dieser Welt enorm", kommentierte der Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. Dies erkläre die Zurückhaltung vor den NVIDIA-Zahlen rund um den Globus. "Aber auch dieses Mal überwiegt der Optimismus der Investoren, weder in der Aktie noch im Gesamtmarkt sind grössere Gewinnmitnahmen zu sehen", konstatierte der Experte.

ASIEN

An den Aktienmärkten in Asien geht es am Donnerstag uneinheitlich zu.

In Tokio legt der japanische Leitindex Nikkei 225 gegen 7:45 Uhr unserer Zeit um 0,61 Prozent auf 42'778 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite zur gleichen Zeit hingegen nach: Er zeigt sich 0,92 Prozent tiefer bei 3'766 Zählern.

In Hongkong sind ebenfalls die Veräufer in der Überzahl und schicken den Hang Seng derweil um 1,53 Prozent abwärts auf 24'816 Einheiten.

Im Fokus der asisatischen Anleger stehen am Donnerstag die Quartalszahlen von NVIDIA. Diese sind besser als erwartet ausgefallen, genauso wie der Ausblick auf das laufende Quartal. Dass die NVIDIA-Aktie nachbörslich dennochnachgegeben hat, liegt an der andauernden Unsicherheit mit Blick auf den chinesischen Markt. Die Kursreaktion wird im Handel aber nicht überbewertet.

NVIDIAs jüngste Ergebnisse und der Ausblick sind laut Wedbush trotz einiger Hindernisse eine weitere Bestätigung für die KI-Revolution. "Die Chiplandschaft bleibt die Welt von NVIDIA, in der alle anderen Miete zahlen, während immer mehr Staaten und Unternehmen Schlange stehen für die fortschrittlichsten Chips der Welt", so die Analysten. Jeder Kursrückgang der NVIDIA-Aktie sei eine klare Kaufgelegenheit, meinen sie.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Keystone, Ionana Davies / Shutterstock.com, Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’704.10 19.68 ISSMNU
Short 12’981.38 13.33 B1LSOU
Short 13’429.35 8.97 BKPSVU
SMI-Kurs: 12’207.12 27.08.2025 17:30:10
Long 11’676.67 19.36 SHFB5U
Long 11’391.36 13.26 BK5S8U
Long 10’895.25 8.65 BBFSEU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
28.08.25 11 bit studios S.A. / Quartalszahlen
28.08.25 1414 Degrees Ltd Registered Shs / Quartalszahlen
28.08.25 4DMedical Ltd Registered Shs / Quartalszahlen
28.08.25 A Metaverse Company Registered Shs / Quartalszahlen
28.08.25 A. P. Eagers Ltd. / Quartalszahlen
28.08.25 ACCELERANT Holdings Registered Shs / Quartalszahlen
28.08.25 Access Innovation Holdings Ltd Registered Shs / Quartalszahlen
28.08.25 Adisyn Limited Registered Shs / Quartalszahlen
mehr

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
28.08.25 Foreign Bond Investment
28.08.25 Foreign Investment in Japan Stocks
28.08.25 Geschäftsvertrauen
28.08.25 BoK Zinssatzentscheidung
28.08.25 Geschäftsaussichten
28.08.25 Private Capital Expenditure
28.08.25 Handelsbilanz ( Monat )
28.08.25 Arbeitslosenquote (3M)
28.08.25 Bruttoinlandsprodukt (Jahr)
28.08.25 Bruttoinlandsprodukt s.a. (Quartal)
28.08.25 Verbrauchervertrauen ( Monat )
28.08.25 BSP Zinssatzentscheidung
28.08.25 Wirtschaftsklimaindex
28.08.25 Handelsbilanz
28.08.25 Konjunkturoptimismus
28.08.25 Privatkredite (Jahr)
28.08.25 Konsumklima
28.08.25 M3 Geldmenge (Jahr)
28.08.25 M3 Geldmenge (Quartal)
28.08.25 Verbrauchervertrauen
28.08.25 Konjunkturoptimismus
28.08.25 Verbrauchervertrauen
28.08.25 Stimmung im Dienstleistungssektor
28.08.25 Industrievertrauen
28.08.25 Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich)
28.08.25 Wirtschaftliches Vertrauen
28.08.25 Verbraucherpreisindex ( Jahr )
28.08.25 Geschäftsklimaindex
28.08.25 Industrieumsatz n.s.a. ( Jahr )
28.08.25 Industrieumsatz s.a. ( Monat )
28.08.25 Herstellerpreisindex (im Monatsvergleich)
28.08.25 Verbraucherpreisindex (Monat)
28.08.25 Verbraucherpreisindex (Jahr)
28.08.25 Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich)
28.08.25 Auktion 5-jähriger Staatsanleihen
28.08.25 Auktion 10-jähriger Staatsanleihen
28.08.25 Einzelhandelsumsätze ( Jahr )
28.08.25 Monats Einzelhandelsumsätze
28.08.25 Kumulativer Industrieertrag
28.08.25 Industrieproduktion
28.08.25 Industrieproduktion
28.08.25 Inflationsindex für Großhandel/IGP-M
28.08.25 EZB Accounts: Zusammenfassung der geldpolitischen Sitzung des Rates
28.08.25 Arbeitslosenquote, saisonbereinigt
28.08.25 Arbeitslosenquote
28.08.25 Arbeitslosenquote
28.08.25 Durchschnittliche Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (4-Wochen-Durchschnitt)
28.08.25 Leistungsbilanz
28.08.25 Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe
28.08.25 Bruttoinlandsprodukt annualisiert
28.08.25 Kernpreisindex für persönliche Konsumausgaben (Quartal)
28.08.25 Bruttoinlandsprodukt Preisindex
28.08.25 Preisindex für persönliche Konsumausgaben (Quartal)
28.08.25 Erstanträge Arbeitslosenunterstützung
28.08.25 Zentralbankreserven USD
28.08.25 Schwebende Hausverkäufe (Monat)
28.08.25 Schwebende Hausverkäufe (Jahr)
28.08.25 EIA Änderung des Erdgaslagerbestandes
28.08.25 Kansas Fed Herstellung Aktivität
28.08.25 Auktion 4-wöchiger Treasury Bills
28.08.25 Auktion 7-jähriger Staatsanleihen
28.08.25 CBE Zinssatzentscheidung
28.08.25 Tagesgeldsatz
28.08.25 Jahres Budget Veröffentlichung

Devisen in diesem Artikel

GBP/CHF 1.0829 0.0001
0.01
EUR/USD 1.1638 -0.0002
-0.02
USD/EUR 0.8592 0.0000
0.00
EUR/CHF 0.9330 -0.0003
-0.03
JPY/CHF 0.0054 0.0000
0.07
CHF/EUR 1.0717 0.0008
0.07
CHF/GBP 0.9237 0.0002
0.02
CHF/USD 1.2474 0.0009
0.07
CHF/JPY 183.5412 -0.0846
-0.05
USD/CHF 0.8019 -0.0003
-0.04
GBP/BTC 0.0000 0.0000
-1.31
EUR/BTC 0.0000 0.0000
-1.37
JPY/BTC 0.0000 0.0000
0.47
CHF/BTC 0.0000 0.0000
-1.37
USD/BTC 0.0000 0.0000
-1.31
EUR/ETH 0.0003 0.0000
-1.37
JPY/ETH 0.0000 0.0000
-1.30
CHF/ETH 0.0003 0.0000
-1.32
USD/ETH 0.0002 0.0000
-1.30
GBP/ETH 0.0003 0.0000
-1.30
JPY/BCH 0.0000 0.0000
-1.14
USD/ETC 0.0460 -0.0006
-1.25
BITCOIN/EUR 0.0690 0.0002
0.23
BITCOIN/GBP 0.0595 0.0001
0.15
BITCOIN/CHF 0.0644 0.0001
0.17

