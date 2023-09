Hohe Ölpreise verunsichern: SMI und DAX kaum bewegt erwartet -- Asiatische Indizes uneins

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt dürfte am Mittwoch auf der Stell treten.

Der SMI steht vorbörslich zeitweise lediglich 0,01 Prozent höher bei 10'964 Punkten. Am Vortag ging er 0,55 Prozent tiefer bei 10'953,70 Punkten in den Feierabend.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI schlossen am Dienstag 0,69 Prozent tiefer bei 14'349,29 Zählern resp. 0,72 Prozent leichter bei 1'709,24 Einheiten.

Am Mittwoch zeichnet sich am heimischen Markt kaum Bewegung ab. "Zinssorgen in den USA und Konjunktursorgen in der Eurozone dominieren das Geschehen an den Finanzmärkten", bringen es die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen auf den Punkt. Damit ist zum einen gemeint, dass die US-Notenbank Fed trotz kräftiger Zinsanhebungen in den vergangenen eineinhalb Jahren noch nicht am Straffungsende angelangt sein könnte. Zudem präsentiert sich die Konjunktur der USA derzeit stabiler als die Wirtschaft der Eurozone.

Schwache Vorgaben von der Wall Street sprechen zudem für anhaltenden Druck auf die Notierungen. Neben einer weiterhin zu hohen Inflation, Wachstumssorgen und dem Zinsumfeld richten sich die Blicke zunehmend auf einen möglichen "Government Shutdown" ab dem 1. Oktober in den USA.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt ist am Mittwoch vorbörslich kaum Bewegung zu sehen.

Der DAX zeigt sich in vorbörslichen Indikationen zeitweise um 0,03 Prozent höher bei 15'260 Punkten. Zur Schlussglocke stand am Vortag ein Minus von 0,97 Prozent bei 15'255,87 Punkten an der Tafel.

Im DAX zeichnet sich auch am Mittwoch noch keine wirkliche Stabilisierung ab. Experten halten zum Handelsstart einen weiteren Tiefststand seit Ende März dieses Jahres für möglich. Am Montag und Dienstag hatte der DAX bereits knapp zwei Prozent eingebüsst.

Nachdem sich die Lage beim DAX zuletzt merklich verschlechtert hat, haben inzwischen die grossen US-Indizes nachgezogen und sorgen so zusätzlich für schlechte Vorgaben. Gleichzeitig blieben die Renditen von US-Anleihen auf langjährigen Höchstständen. Verantwortlich blieben die "Höher-für-länger"-Zinssignale aus der US-Notenbank, so die Marktexperten der Commerzbank.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich am Dienstag mit Abschlägen.

Der Dow Jones Index ging bereits tiefer in den Handel. Auch im Anschluss ging es abwärts, sodass er schlussendlich bei 33'618,55 Punkten 1,14 Prozent leichter in den Feierabend ging. Der technologielastige NASDAQ Composite verlor zum Handelsbeginn ebenfalls und verblieb weiterhin auf rotem Terrain. Er schloss mit einem Abschlag von 1,57 Prozent auf 13'063,61 Einheiten.

Am vergangenen Mittwoch hatte die US-Notenbank Fed den Leitzins zwar wie erwartet unverändert gelassen, aber eine mögliche weitere Zinserhöhung in den Raum gestellt. Zudem gehen die Währungshüter für 2024 von weniger Zinssenkungen aus als zuvor. Bereits jetzt liegt der Leitzins mit 5,25 bis 5,5 Prozent auf dem höchsten Niveau seit mehr als zwanzig Jahren.

Aussagen US-amerikanischer Notenbanker hatten zuletzt die Zinsängste weiter geschürt. Öl ins Feuer goss auch Jamie Dimon, Chef der grössten US-Bank JPMorgan, mit seinen Gedankenspielen eines Zinsanstiegs bis auf sieben Prozent.

Derweil mahnte die Ratingagentur Moody`s, dass eine Haushaltssperre in den USA negative Auswirkungen auf die Kreditwürdigkeit der weltgrössten Volkswirtschaft hätte. Noch bis zum Wochenende haben die Abgeordneten in Washington Zeit, sich auf eine Anhebung der Schuldenobergrenze zu einigen..

Unternehmensseitig stand weiter der Streik bei den AutoherstellernFord, General Motors und Stellantis im Blick. US-Präsident Joe Biden wird am Dienstag in Michigan erwartet. Mit seinem Besuch will er seine Solidarität mit den Streikenden zum Ausdruck bringen. Ford hat derweil mitgeteilt, den geplanten 3,5 Milliarden Dollar teuren Bau eines Werks für E-Fahrzeug-Batterien aufzuschieben. Eine endgültige Entscheidung über die geplante Investition sei noch nicht gefallen, teilte ein Sprecher des Autokonzerns mit.

ASIEN

An den wichtigsten asiatischen Börsen entwickeln sich die Kurse am Mittwoch in verschiedene Richtungen.

In Tokio gibt der japanische Leitindex Nikkei gegen 7:40 Uhr unserer Zeit um 0,22 Prozent auf 32'246 Punkte nach.

Auf dem chinesischen Festland verbucht der Shanghai Composite zur gleichen Zeit hingegen Gewinne in Höhe von 0,18 Prozent auf 3'108 Zähler. In Hongkong legt der Hang Seng gleichzeitig um 0,48 Prozent auf 17'550 Einheiten zu.

Im Sog der schwachen Tendenz an der Wall Street am Dienstag geht es an der Börse in Japan am Mittwoch weiter nach unten - allerdings nur moderat. Die chinesischen Börsen in Hongkong und Schanghai können sich der Abwärtstendenz entziehen, sie erholen sich etwas von den jüngsten Verlusten. Unterstützung erhalten sie von neuen Daten zu den Industriegewinnen in China, die eine gewisse Verbesserung zeigen. Daneben sprechen Händler aber auch von einer eher technischen Gegenbewegung.

Zu den weiter dominierenden Belastungsfaktoren länger erhöht bleibender Zinsen und drohender Haushaltssperre in den USA ab 1. Oktober, kamen am Vortag in den USA noch enttäuschende Konjunkturdaten. Dazu steigen die Ölpreise auch wieder, was Inflationssorgen befeuert.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires