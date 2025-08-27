Vor NVIDIA-Bilanz: SMI in Grün -- DAX leichter -- Asiens Börsen im Plus

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt startet am Mittwoch einen leichten Stabilisierungsversuch.

Der SMI zeigt sich am Vormittag etwas fester, nachdem er 0,05 Prozent im Plus bei 12'166,71 Punkten gestartet ist.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI zeigen sich ebenfalls freundlich. Zuvor waren sie 0,09 Prozent höher bei 16'911,29 Zählern respektive 0,04 Prozent stärker bei 2'010,09 Einheiten gestartet.

Grosse Impulse gibt es nicht und die späte Erholung an der Wall Street am Dienstagabend scheint Anlegern hierzulande nicht auszureichen, um sich vor den Zahlen des Chip-Giganten NVIDIA stärker zu positionieren.

Die Erwartungen an die nachbörslichen NVIDIA-Ergebnisse sind wie üblich sehr hoch. "Das Ergebnis bzw. die Marktreaktion darauf kann aufgrund der Grösse und Bedeutung von NVIDIA sogar einen Trend kippen", sagte eine Händlerin. Daneben schwelen der sich zuspitzende Machtkampf zwischen Trump und der US-Notenbank Fed sowie neue Zolldrohungen des US-Präsidenten gegen China. Marktbewegende Konjunkturdaten wie US-Preisdaten oder wichtige Stimmungsindikatoren stehen erst am Freitag auf der Agenda.

DEUTSCHLAND

Der am Vortag auf ein Zweiwochentief abgerutschte DAX gibt zur Wochenmitte weiter nach.

Der DAX eröffnete die Sitzung 0,09 Prozent höher bei 24'174,62 Punkten und rutscht anschliessend ins Minus.

Die teils stark gestiegenen Bewertungen von Aktien hatten Anleger - neben den Risiken durch die US-Zollpolitik - zuletzt vorsichtiger gestimmt. Auch vor diesem Hintergrund dürften Anleger die am Abend erwarteten Quartalszahlen des Chipkonzerns und KI-Vorreiters NVIDIA genau unter die Lupe nehmen. Die Resultate könnten der gesamten Branche Impulse in die eine oder andere Richtung verleihen. Gleichwohl hatten - nach der langen KI-Rally - jüngst auch vermeintlich positive Nachrichten von Unternehmen vielen Aktienkursen kaum noch zusätzlichen Schwung verliehen.

WALL STREET

Die US-Börsen machten sich am Dienstag nach einigem Zögern doch noch ins Plus auf.

Der Dow Jones beendete den Handel um 0,30 Prozent höher bei 45'418,07 Punkten, nachdem er kaum bewegt in den Tag gestartet war und auch anschliessend lange nicht voran kam. Erst im späten Handel übernahmen die Käufer das Ruder.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite schloss mit einem Gewinn von 0,44 Prozent bei 21'544,27 Zählern. Auch er hatte sich zur Eröffnung kaum bewegt gezeigt, wies jedoch schon kurz darauf eine positive Tendenz auf, die sich im Handelsverlauf verstärkte.

Neue Zollandrohungen der US-Regierung sowie Sorgen um die Unabhängigkeit der US-Notenbank Fed sorgten am Dienstag am US-Aktienmarkt für einen etwas verhaltenen Handel. Die besser als erwartet ausgefallenen Daten zu den Auftragseingängen für langlebige Güter stützten allenfalls geringfügig.

Erneut mischte sich US-Präsident Donald Trump in die Angelegenheiten der unabhängigen Notenbank Fed ein. Nachdem er zuletzt immer wieder gegen Fed-Präsident Jerome Powell ausgekeilt und deutliche Leitzinssenkungen gefordert hatte, entliess er nun die Fed-Gouverneurin Lisa Cook mit sofortiger Wirkung aus ihrem Amt im Vorstand. Als Grund nannte er Hypothekenverträge mit angeblich falschen Angaben. Cook wies die Vorwürfe zurück und betonte, um ihren Posten kämpfen zu wollen, da Trump keine Vollmachten habe, sie zu feuern.

ASIEN

An den Aktienmärkten in Asien geht es am Mittwoch vorsichtig nach oben.

In Tokio notiert der japanische Leitindex Nikkei 225 gegen 07:00 Uhr MESZ 0,27 Prozent höher bei 42'510,88 Punkten.

Daneben gewinnt auch der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland um 0,33 Prozent auf 3'881,07 Zähler.

In Hongkong notiert der Hang Seng derweil marginale 0,06 Prozent höher bei 25'541,43 Stellen.

Die richtigen Impulse fehlen, die grünen Vorzeichen werden von teils dünnen Handelsumsätzen begleitet. Die Preise für Öl steigen in der frühen asiatischen Handelssitzung, da die Hoffnungen auf ein US-Indien-Zollabkommen schwinden. Ein Vertreter der Trump-Administration erklärte, dass die beiden Länder voraussichtlich keine Einigung mehr erzielen werden. Damit dürften die US-Zölle auf Waren aus Indien am Mittwoch um 12:01 Uhr ET auf 50 Prozent verdoppelt werden. "Anleger bleiben angespannt, da zusätzliche Zölle auf Einfuhren aus Indien als Reaktion auf dessen Käufe von russischem Rohöl über dem Markt schweben", heisst es in einem Research-Bericht der Analysten von ANZ Research. Für den morgigen Handelstag dürften die Geschäftszahlen von NVIDIA den entscheidenden Impuls für die Risikofreude der Anleger liefern. Der KI-Chipriese legt nach Handelsschluss an der Wall Street seine Zahlen vor.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires