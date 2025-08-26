Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'206 -0.5%  SPI 16'967 -0.4%  Dow 45'282 -0.8%  DAX 24'273 -0.4%  Euro 0.9368 0.1%  EStoxx50 5'444 -0.8%  Gold 3'378 0.3%  Bitcoin 88'699 -0.2%  Dollar 0.8056 0.0%  Öl 68.5 -0.4% 
Roche-Aktie: Roche legt Grundstein für neue Produktionsstätte in North Carolina
Hamburger Windparkbetreiber storniert Ming-Yang-Auftrag nach sicherheitspolitischen Bedenken
QR-Code-Scanner-Apps oft unseriös: Keine extra App notwendig
Geheimnis enthüllt: Elon Musk erläutert die Hintergründe des Tesla-Logos
HSBC-Aktie: HSBC Private Bank Suisse trennt sich wohl von reichen Kunden im Nahen Osten
DAX 40 998032 / DE0008469008

24’273.12
Pkt
-89.97
Pkt
-0.37 %
25.08.2025
Geändert am: 26.08.2025 07:02:05

Märkte in Fernost überwiegend leichter

Am Dienstag tendieren die asiatischen Indizes in verschiedene Richtungen.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigte sich am Montag etwas schwächer.

Der SMI eröffnete die Sitzung bereits tiefer und verweilte auch weiterhin in der Verlustzone. Letztlich ging es 0,48 Prozent auf 12'206,36 Punkte nach unten.
Die Nebenwerteindizes SPI und SLI waren ebenso niedriger gestartet und bewegten sich auch im Verlauf auf rotem Terrain. Während der SPI 0,43 Prozent auf 16'966,59 Zähler abgab, fiel der SLI 0,37 Prozent auf 2'018,44 Indexpunkte.

Im Einklang mit den europäischen Börsen hat auch die schweizerische am Montag im Minus geschlossen. Nach dem Kursfeuerwerk an der Wall Street profitierten die europäischen Aktienmärkte nicht von der US-Zinssenkungsfantasie, die durch Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell neue Nahrung erhalten hatte. Der Markt preise einen deutlichen Lockerungszyklus ein, das passe aber nicht zum Grad der Unsicherheit, auch wenn Powell eine Zinssenkung im September klar in Aussicht gestellt habe, argumentierten Marktteilnehmer.

DEUTSCHLAND

Der DAX zeigte sich am Montag etwas schwächer.

Der DAX eröffnete die Sitzung bereits im Minus und bewegte sich im Verlauf weiterhin in der Verlustzone. Er verabschiedete sich 0,37 Prozent schwächer bei 24'273,12 Stellen in den Feierabend.

Mit einem moderaten Dämpfer startete der DAX in die neue Börsenwoche. Die Bekanntgabe des ifo-Geschäftsklimaindex hatte kaum Einfluss. Der DAX tue sich weiterhin schwer, schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners am Morgen. "Das Allzeithoch aus dem Juli bleibt zwar in Reichweite. Es gibt aber weiterhin zu wenig Käufer, die den DAX über die schwierige letzte Meile tragen könnten". Am Freitag hatten Zinssenkungssignale von US-Notenbankchef Jerome Powell dem wichtigsten deutschen Börsenbarometer etwas Rückenwind gegeben.

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich trotz höherer US-Zölle erneut verbessert. Das ifo-Geschäftsklima stieg im August stärker als erwartet, legte damit den sechsten Monat in Folge zu und erreichte den höchsten Wert seit April 2024. Dennoch bleibt ifo-Präsident Clemens Fuest zurückhaltend mit Blick auf die weitere konjunkturelle Entwicklung: "Die Erholung der deutschen Wirtschaft bleibt schwach."

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich zum Wochenstart mit roten Vorzeichen.

Der Dow Jones startete minimal leichter und rutschte dann etwas stärker in die Verlustzone, wo er 0,76 Prozent leichter bei 45.282,66 Punkten aus dem Handel ging.
Der Techwerteindex NASDAQ Composite begann die Sitzung ebenfalls tiefer, drehte anschliessend zunächst leicht in die Gewinnzone, bevor er wieder unterhalb die Nulllinie rutschte. Letztendlich ging er 0,22 Prozent tiefer bei 21.449,29 Zählern in den Feierabend.

Zum Wochenauftakt agierten Anleger eher vorsichtig. Die anfängliche Begeisterung über eine mögliche Zinssenkung im September hat etwas nachgelassen. "Es gibt immer noch ein ziemlich hohes Mass an Unsicherheit, und wie Powell erwähnte, ist der Zinspfad nicht zwangsläufig auf einem vorgegebenen Weg", sagte Matthew Pallai, CIO von Nomura Capital Management gemäss Dow Jones Newswires. Der Markt rechnet bereits mit einem deutlichen Lockerungszyklus, was angesichts der bestehenden Unsicherheit nicht ganz stimmig ist - auch wenn Powell eine Zinssenkung im September ausdrücklich in Aussicht gestellt hat. Sorgen über Zölle und die damit verbundenen Inflationsrisiken könnten wieder stärker in den Vordergrund treten.

In dieser Woche richten Investoren ihr Augenmerk auf neue Preisdaten und Angaben zum privaten Konsum. Höhepunkt dürfte am Mittwoch nach Börsenschluss der Quartalsbericht des KI-Chipkonzerns NVIDIA sein.

ASIEN

Mit unterschiedlichen Vorzeichen präsentieren sich die asiatischen Märkte am Dienstag.

In Tokio büsst der japanische Leitindex Nikkei 225 derzeit um 0,96 Prozent ein auf 42'398,47 Punkte.

Dagegen kann der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland um 0,11 Prozent zulegen auf 3'888,00 Zähler.

In Hongkong gibt der Hang Seng um 0,22 Prozent nach auf 25'773,56 Stellen.

Die meisten asiatischen Aktienbörsen zeigen heute Verluste und orientieren sich grösstenteils an den negativen Vorzeichen von der Wall Street. Die fallenden Kurse spiegeln die vorsichtige Haltung wider, die durch geopolitische Spannungen, Handelssorgen und geldpolitische Unsicherheiten ausgelöst wird.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Keystone, Ionana Davies / Shutterstock.com, Bule Sky Studio / Shutterstock.com
KW 34: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 34: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 34: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
