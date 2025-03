Zolldrohungen im Blick: SMI mit verhaltener Eröffnung -- DAX startet fester -- Börsen in Fernost uneins - Hang Seng tiefrot

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag zum Auftakt wenig bewegt.

Der SMI hält sich vorerst nahe der Nulllinie.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI machen keine grossen Sprünge.

Der Schweizer Aktienmarkt ist wenig verändert in den Handel am Dienstag gegangen. Sollte der SMI am Tagesende tiefer stehen als am Montag, wäre es zwar der dritte Verlusttag in Folge. Die Marke von 13'000 Punkten scheint aber derzeit weiter als Orientierungspunkt zu gelten. In Marktkreisen werden die Abgaben vom Freitag und Montag denn auch lediglich als leichte Korrektur nach dem zuvor markanten Anstieg bezeichnet.

Die Vorgaben aus den USA sind derweil deutlich positiv. Die dortigen Gewinne basierten auf der Hoffnung der Investoren, dass die nächste Runde der von US-Präsident Donald Trump angedrohten Strafzölle gezielter und auch massvoller ausfallen könnte als bisher befürchtet. An Konjunkturdaten stehen am Berichtstag Stimmungsdaten wie etwa der ifo-Index in Deutschland oder das Vertrauen der Konsumenten in den USA im Fokus.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt begibt sich am Dienstag wohl auf Richtungssuche.

Der DAX tendiert zum Ertönen der Startglocke 0,27 Prozent höher auf 22'913,42 Punkten.

Nach seinem guten Lauf bis in die vergangene Woche schlägt der DAX aktuell keine klare Richtung ein. Damit schlingert er weiter um seine 21-Tage-Durchschnittslinie, die aktuell bei 22'831 Punkten liegt. Ein neuerlicher Anlauf auf seinen Vorwochenrekord bei 23'476 Punkten zeichnet sich indes trotz klarer Erholung an der Wall Street nicht ab. Die US-Indizes haben allerdings Nachholbedarf und kommen vom jüngst tiefsten Niveau seit September 2024.

Zuletzt starke europäische Bankenwerte könnten durch eine Neubewertung von JPMorgan einen Dämpfer erhalten. Die Branchenexperten sehen sie im Vergleich mit ihrer US-Konkurrenz inzwischen heissgelaufen und stufen sie auf "Neutral" ab. Papiere von Commerzbank (2025 plus 48 Prozent) und Deutscher Bank (plus 37 Prozent) gehören im laufenden Jahr zur DAX-Spitzengruppe. Letztere bleiben aber ein Branchenfavorit von JPMorgan.

WALL STREET

Die US-Börsen notierten im Handel am Montag in der Gewinnzone.

Der Dow Jones startete etwas stärker und setzte sich im Verlauf weiter nach oben ab. Zur Schlussglocke an der Wall Street wies er einen Aufschlag von 1,42 Prozent auf 42'583,32 Punkte aus.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite konnte seine Anfangsgewinne ebenso sichtlich ausbauen, sodass er 2,27 Prozent fester bei 18.188'59 Zählern in den Feierabend ging.

Hauptgrund für die Kursausschläge waren Hoffnungen, dass eine weitere Eskalation im Handelsstreit vermieden werden kann. Ein Treffen zwischen dem republikanischen US-Abgeordneten Steve Daines und dem chinesischen Ministerpräsidenten Li Quiang schürt die Hoffnung, dass eine Eskalation ausbleibt. Die Gespräche haben ausserdem den Weg für ein persönliches Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping geebnet. Es wird bislang erwartet, dass die Trump-Regierung die Zölle auf chinesische Waren am 2. April weiter erhöht.

Dazu kommt ein Bloomberg-Bericht, wonach US-Präsident Donald Trump am 2. April Zölle bekannt geben könnte, die gezielter sind als zuvor angedroht. Trump hatte in den vorangegangenen Wochen gesagt, dass er umfassende Zölle sowohl gegen Freunde als auch Feinde verhängen würde, als Reaktion auf Handelsungleichgewichte. Trumps Ankündigung könnte jedoch einige Nationen oder Blöcke ausschliessen, so der Bericht von Bloomberg, der sich auf Berater und Verbündete des Präsidenten beruft.

Kanadas Premierminister Mark Carney hat derweil vorgezogene Neuwahlen ausgerufen und schickt die Kanadier am 28. April an die Urnen. Dort dürfte es vor allem um die Frage gehen, wie Kanada mit US-Präsident Trump umgehen wird.

ASIEN

Die Börsen in Asien tendieren am Dienstag uneinheitlich.

In Tokio konnte der Nikkei 225 letztendlich um 0,46 Prozent zulegen auf 37'780,54 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland schloss der Shanghai Composite daneben unverändert bei 3'369,98 Zählern.

In Hongkong geht es unterdessen steil bergab: Der Hang Seng knickt um 2,22 Prozent ein auf 23'374,83 Einheiten.

Die Indizes in Fernost präsentieren sich uneinig. Die sehr festen Vorgaben der Wall Street verpuffen. In den USA hatten die Kurse am Montag kräftig zugelegt, gestützt von Medienberichten, wonach die für Anfang April angekündigten Strafzölle der Regierung Trump weniger drastisch ausfallen werden als zunächst angekündigt. Auch scheint das geplante Einführungsdatum, der 2. April, nun nicht mehr in Stein gemeisselt.

Kräftig nach unten geht es derweil in Hongkong. Beobachter verweisen auf die Ankündigung des US-Präsidenten, Strafzölle von 25 Prozent auf Importe aus Ländern zu erheben, die Öl aus Venezuela beziehen. China sei eines der betroffenen Länder, merkt Aktienstratege Kai Wang von Morningstar dazu an. Es gebe zwar keine direkte Korrelation mit der Börse Hongkong, räumt er ein, doch könnte die Marktreaktion eine Art "Nebeneffekt" der drohenden Risiken sein. Andere Marktteilnehmer sprechen von Gewinnmitnahmen, vor allem im Technologiesektor, der zuletzt von KI-Phantasie profitiert hatte.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires