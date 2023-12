Träger Handel vor Weihnachten: SMI leichter -- DAX stabil -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich am Freitag in Rot.

So eröffnete der SMI 0,29 Prozent niedriger bei 11'100,32 Punkten und bewegt sich auch anschliessend in der Verlustzone.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI liegen in rotem Terrain.

Das Geschäft verläuft laut Händlern trotz der bevorstehenden Weihnachtsfeiertage noch recht aktiv. "Uns halten Spezialsituationen noch etwas auf Trab", sagt ein Händler. Dazu zählten unter anderem Depotbereinigungen, Indexanpassungen und anderes vor dem Jahresende. "Es sieht so aus, als ob manche diese Jahresendsachen vorziehen würden", sagt der Händler.

Dass die am Nachmittag erwarteten US-Konjunkturdaten dann den Markt noch einmal belebten, sei eher nicht zu erwarten, heisst es am Markt. Zwar werde mit dem PCE-Deflator das vom Fed stark beachtete Inflationsmass veröffentlicht. Diese könnt je nach dem die Marktstimmung noch beeinflussen. Zuletzt hätten die Marktteilnehmer mit eher schwachen Konjunkturdaten und unterschiedlich guten Prognosen von Firmen zurechtkommen müssen.

DEUTSCHLAND

Die Anleger in Frankfurt halten sich Freitag zurück.

So startete der DAX mit einem geringfügigen Minus von 0,08 Prozent bei 16'673,30 Zähler und pendelt auch im weiteren Handelsverlauf um die Nulllinie.

Bereits in den vergangenen Handelstagen hatten es die Anleger hierzulande eher ruhig angehen lassen. Aktuell steuert der DAX auf ein kleines Minus für die zurückliegende Woche zu - es wäre die zweite Woche mit leichten Verlusten nach der im Oktober begonnenen Rally. Seitdem das Börsenbarometer Mitte Dezember seinen Rekord bei 17'003 Zählern erreicht hatte und dann leicht zurückgefallen war, hat sich unter dem Strich kaum noch etwas verändert.

Das liegt auch daran, dass viele Marktteilnehmer bereits ihre Bücher geschlossen haben und in den Urlaub gegangen sind. Und zum Jahresende hin dürfte das Börsengeschehen noch weiter zur Ruhe kommen. "Die Ernte ist eingefahren", schrieb der Analyst Holger Struck von HS Livetrading.

Viele Anleger hatten hierzulande bei der Aktienauswahl kurz vor dem Jahresschluss solche Titel im Visier, die 2023 bisher entweder sehr gut oder sehr schlecht gelaufen sind.

WALL STREET

An den US-Börsen waren am Donnerstag Gewinne zu beobachten.

Der Dow Jones Index notierte bereits zum Handelsstart im Plus und legte dann weiter zu. Letztlich gewann er 0,87 Prozent auf 37'404,35 Punkte. Der NASDAQ Composite startete ebenfalls fester und weitete seine Gewinne im Verlauf aus. Er beendete den Handel 1,26 höher bei 14'963,87 Zählern.

Nach Gewinnmitnahmen zur Wochenmitte haben die US-Börsen am Donnerstag wieder zugelegt und damit an ihre jüngste Rally angeknüpft. Die zuvor veröffentlichten Konjunkturdaten fielen insgesamt schwach aus und drückten am US-Anleihemarkt die Rendite der richtungweisenden, zehnjährigen Staatspapiere zwischenzeitlich auf ein Fünfmonatstief. Niedrigere Renditen wiederum lassen Aktien im Vergleich zu Anleihen attraktiver erscheinen. Zuletzt erholten sich die Renditen wieder, sodass die Börsen einen Teil ihrer Gewinne einbüssten.

In den USA wuchs die Wirtschaft im Sommer laut einer dritten Schätzung etwas schwächer als bisher bekannt. Ausserdem trübte sich das Geschäftsklima in der Region Philadelphia im Dezember kräftig ein. Schwache Wirtschaftsdaten heizen die Hoffnung auf Zinssenkungen an.

ASIEN

Die Börsen in Fernost schlugen am Freitag unterschiedliche Richtungen ein.

In Tokio schloss der Nikkei 225 mit einem Gewinn von 0,09 Prozent bei 33'169,05 Punkten. Der japanische Leitindex wurde etwas zurückgehalten vom weiter anziehenden Yen.

In China dominierten hingegen die Bären: Auf dem chinesischen Festland verlor der Shanghai Composite bis Handelsende 0,14 Prozent auf 2'914,78 Zähler. In Hongkong gab der Hang Seng um 1,69 Prozent auf 16'340,41 Einheiten nach.

Allgemein hiess es, dass die Märkte auf Preisdaten aus den USA warteten. Dort steht im Tagesverlauf der Preisindex der persönlichen Ausgaben auf dem Terminkalender. Das Preismass gilt als eines der von der US-Notenbank am stärksten beachteten zur Beurteilung der Inflation. Nachdem die Spekulation auf 2024 deutlich sinkende Zinsen den Zinsprognosen der US-Notenbank enteilt ist, könnte eine deutlichere Abweichung des PCE-Preisindex für stärkere Bewegungen sorgen - insbesondere wenn er höher ausfallen sollte als erwartet.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires