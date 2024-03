SMI stabil -- DAX minimal im Minus -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer

SCHWEIZ

Anleger am Schweizer Aktienmarkt halten sich am Montag zurück.

Der SMI pendelt kurz nach Handelsstart um die Nulllinie.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI schliessen sich der Tendenz des Leitindex an.

Am Vortag hatte vor allem die überraschende Zinssenkung der Schweizerischen Nationalbank (SNB) die Kurse nach oben getrieben. Als erste grosse Notenbank hatte sie den "Sieg über die Inflation" verkündet.

Die US-Börsen hatten am Vortag deutlichen Rückenwind von der Aussicht auf möglicherweise drei Leitzinssenkungen der US-Notenbank in diesem Jahr erhalten. Und in Japan schaffte der Leitindex Nikkei 225 erstmals den Sprung über die Marke von 41'000 Punkten - Marktteilnehmer werteten die anziehende Inflation in dem Land als Beleg für eine Erholung der Wirtschaft. Schlechte Vorgaben aus dem asiatischen Handel gab es hingegen für die Technologiewerte.

DEUTSCHLAND

Der Handel in Frankfurt präsentiert sich am Freitag minimal tiefer.

Der DAX startet 0,02 Prozent schwächer bei 18'175,08 Punkten in den Handel.

Nach einer bislang starken Woche mit weiteren Rekorden lässt es der DAX am Freitag zunächst ruhig angehen. Bei 18'179 Punkten hatte er tags zuvor einen weiteren Höchststand erreicht und damit seinen Zuwachs 2024 auf rund 8,5 Prozent ausgebaut. Gerade für Technologiewerte kommen angesichts schwacher Kurse in China und Hongkong schlechte Vorgaben aus dem asiatischen Handel.

WALL STREET

Die US-Börsen setzten ihre Rally nach dem jüngsten Entscheid der US-Notenbank fort.

Der Dow Jones Index eröffnete die Sitzung stärker und drang anschliessend weiter in die Gewinnzone vor. Letztendlich legte er noch um 0,68 Prozent auf 39'781,37 Punkte zu. Der NASDAQ Composite gewann bereits zum Start und bewegte sich auch anschliessend auf grünem Terrain. Am Abend ging es noch um 0,20 Prozent nach oben auf 16'401,84 Zähler.

Die positive Tendenz an der Wall Street setzte sich am Donnerstag fort. Für die Renditen am Anleihemarkt ging es mit der Aussicht auf bald sinkende Zinsen dagegen leicht nach unten.

Die Aussagen der US-Notenbank deuteten weiter darauf hin, dass es im Sommer eine erste Zinssenkung geben wird. Mit den zuletzt gestiegenen Inflationsdaten hatte sich hier eine verstärkte Unsicherheit breit gemacht. Doch die FOMC-Mitglieder rechnen für 2024 weiterhin mit drei Zinssenkungen. Die erste dürfte nach Erwartung des Marktes im Juni erfolgen, die Wahrscheinlichkeit hierfür wird aktuell mit 76,1 Prozent eingepreist nach 64 Prozent vor Beginn der Fed-Sitzung am Dienstag.

ASIEN

Im Freitagshandel sind in Asien überwiegend Verluste zu beobachten.

Einzig in Tokio notiert der japanische Leitindex Nikkei 225 0,42 Prozent fester bei 40'986,49 Zählern (7.11 Uhr MEZ).

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite hingegen 0,83 Prozent auf 3'051,48 Zähler. In Hongkong gibt der Hang Seng derweil 2,55 Prozent auf 16'433,13 Einheiten ab.

An den Aktienmärkten in Asien ist zum Wochenschluss nach den guten Vorgaben von den US-Börsen infolge der Zinssenkungshoffnungen keine klare Tendenz auszumachen. Während in Tokio erneut festere Kurse bei Autowerten den Nikkei nach oben ziehen, geht es an den chinesischen Börsen am Freitag deutlich abwärts. Als Grund wird auf die jüngsten Wirtschaftsdaten verwiesen. Die PBOC habe zwar eine weitere geldpolitische Lockerung angedeutet, die neuesten Konjunkturdaten, die eine bessere Wirtschaftsaktivität als erwartet zeigten, könnten die Zentralbank aber zögerlicher agieren lassen, meinen Analysten von UOB Global Economics & Markets Research.

