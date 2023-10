Schwacher Trend dürfte sich fortsetzen: SMI und DAX vor leichterer Eröffnung -- Märkte in Fernost tiefer

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am heutigen Handelstag weiter verlieren.

Der SMI notiert vorbörslich im roten Bereich. Die Nebenwerteindizes SPI und SLI fallen im vorbörslichen Geschäft ebenfalls zurück.

Die Aktien in Asien setzten am Morgen den schwachen Trend der Wall Street fort. Gleichzeitig bleiben Öl- und Goldpreise hoch. Im Fokus bleibt die besorgniserregende Lage in Nahost.

Der deutsche Aktienmarkt wird am Freitag erneut schwächer erwartet.

Der DAX gibt rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsstart etwa 0,9 Prozent ab auf 14'912 Punkte.

Der DAX droht am Freitag endgültig unter die viel beachtete 15'000-Punkte-Marke zu fallen. Damit würde der Leitindex den schwachen Vorgaben aus Übersee folgen - auf Wochensicht zeichnet sich ein Verlust von 1,7 Prozent ab.

Am Vortag war der deutsche Leitindex im Handelsverlauf erstmals seit Anfang Oktober unter 15'000 Punkte gerutscht, hatte sich aber wieder etwas berappelt. Nun droht ein Test des damals erreichten Monatstiefs bei 14'948 Punkten. Dies war gleichzeitig der tiefste Stand seit Ende März.

Die Aktienmärkte weltweit leiden unter den Sorgen vor einer Eskalation des Kriegs zwischen Israel und der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas. Dazu hielten die steigenden Anleiherenditen den Druck auf die Kurse aufrecht, schrieb Analyst Michael Hewson vom Handelshaus CMC Markets UK. Die Anleger, die vor diesem Hintergrund von der Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell am Donnerstagabend Signale für eine geldpolitische Lockerung erwartet hätten, seien enttäuscht worden.

Am deutschen Aktienmarkt blieb die laufende Berichtssaison im Fokus.

WALL STREET

Die US-Börsen verbuchten am Donnerstag Verluste.

So eröffnete der Dow Jones Index nahezu unverändert, fiel im Verlauf jedoch ins Minus zurück und beendete die Sitzung 0,75 Prozent tiefer bei 33'414,17 Punkten. Der NASDAQ Composite startete fester, rutschte dann jedoch ebenfalls auf rotes Terrain ab und verlor letztlich 0,96 Prozent auf 13'186,18 Zähler.

Am Donnerstag gingen die diplomatischen Bemühungen zur Einhegung des Konflikts weiter. So sicherte der britische Premierminister Rishi Sunak dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu bei einem Besuch in Tel Aviv erneut die Solidarität Grossbritanniens zu. Allerdings setzten sich auch die militärischen Auseinandersetzungen fort.

Am vorletzten Handelstag richteten die Anleger indes verstärkt wieder ihr Augenmerk auf die Geldpolitik. US-Notenbankchef Jerome Powell liess bei einem Auftritt im Wirtschaftsclub von New York die Möglichkeit einer weiteren Zinserhöhung offen.

Auf Unternehmensseite gab die Berichtssaison weiter den Takt vor. Aufmerksamkeit zogen hier Tesla, Netflix und AT&T auf sich.

ASIEN

An den Märkten in Fernost geht es am letzten Handelstag der Woche abwärts.

In Tokio notiert der japanische Leitindex Nikkei 225 0,34 Prozent tiefer bei 31'323,24 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite derweil 0,78 Prozent auf 2'982,06 Zähler. Der Hang Seng büsst in Hongkong indes 0,65 Prozent ein auf 17'182,95 Indexpunkte.

Überwiegend Verluste weisen die asiatischen Börsen am Freitag auf. Damit folgen sie den US-Börsen nach unten. Dort hatte Notenbankchef Jerome Powell Zinserhöhungen nicht gänzlich ausgeschlossen, was die Marktzinsen nach oben brachte und Aktien nach unten. Im Hintergund schwelt zudem weiter der Nahostkrieg als Belastungsfaktor, vor allem die Angst, dass sich der Konflikt ausweitet. Dies treibt die Ölpreise, wodurch die Aktien - ausser solchen der Ölbranche - nach unten gedrückt werden.

Auch am japanischen Markt belasten Sorgen wegen höherer Kosten für Kredite und für Öl. Inflationsdaten - sie fielen etwas höher aus als erwartet - verfehlten ihre Wirkung auf den Markt.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires