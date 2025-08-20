Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
Franken, Euro, US-Dollar: Warum es am Devisenmarkt nur wenig Bewegung gibt
BHP und Rio Tinto-Aktie: Trump signalisiert Rückhalt für Bergbaupläne
HT5-Aktie: Definitive Nachlassstundung bis 25. Februar 2026 verlängert
Krypto-Studie: Bis Ende 2025 könnte der Bitcoin auf 200'000 US-Dollar klettern
BACHEM-Aktie: CEO Meier nicht länger mit Doppelrolle - Van Hees wird neuer COO
DAX 40 998032 / DE0008469008

24’423.07
Pkt
108.30
Pkt
0.45 %
19.08.2025
Geändert am: 20.08.2025 08:36:27

SMI und DAX im Minus erwartet -- Asiens Börsen schwächer

Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex dürften sich am Mittwoch schwächer präsentieren. An den Märkten in Asien werden zur Wochenmitte Verluste beobachtet.

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt dürfte leicht nachgeben.

Der SMI gibt vorbörslich ab.
Die Nebenwerteindizes SPI und SLI dürften ebenso verlieren

Die europäischen Aktienmärkte werden zur Wochenmitte im Minus erwartet. Rote Vorzeichen an der NASDAQ wie auch in Asien geben die Richtung vor. Nachdem die Geopolitik in der ersten Wochenhälfte die Impulse setzte, stehen nun die Notenbanken im Blick. Und hier vor allem das Treffen der Notenbanker in Jackson Hole. Im Fokus stehen zudem die Juli-Inflationsdaten aus Grossbritannien.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt dürfte es zur Wochenmitte abwärts gehen.

Der DAX verliert vorbörslich.

Der DAX bleibt am Mittwoch unterhalb seiner Charthürde bei 24'500 Punkten auf Schlingerkurs. Er entfernt sich auch wieder etwas weiter von seinem Rekordhoch von Mitte Juli bei 24'639 Punkten. Im US-Handel hatten am Dienstagabend vor allem Technologiewerte einen schweren Stand. Der NASDAQ 100 korrigierte bei deutlichen Verlusten des Schwergewichts NVIDIA an seine 21-Tage-Linie. Am Mittwoch stehen weder von Unternehmens- noch von Konjunkturseite spannende Ereignisse auf der Agenda.

WALL STREET

An der Wall Street agierten die Anleger am Dienstag mit Vorsicht.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung knapp im Plus. Zwischenzeitlich rutschte unter die Nulllinie, zum Handelsende drehte er jedoch wieder in die Gewinnzone und ging marginale 0,02 Prozent höher bei 44'922,39 Punkten in den Feierabend.
Der Techwerteindex NASDAQ Composite gab zum Start nur leicht nach. Im Verlauf fiel er jedoch tiefer ins Minus. Er ging mit einem Abschlag von 1,46 Prozent bei 21'314,95 Zählern aus dem Handel.

Die Anleger liessen vor dem Treffen der Notenbanker in Jackson Hole lieber Vorsicht walten. Vor allem die Rede des Fed-Präsidenten Jerome Powell am Freitag wird mit Spannung erwartet. Durchwachsene Daten vom US-Immobilienmarkt gaben keine klaren Impulse.

Am Markt wird mehrheitlich damit gerechnet, dass die US-Notenbank auf ihrer nächsten Sitzung Mitte September die erste Zinssenkung in 2025 vornehmen wird und bis zum Jahresende eine weitere Verringerung folgen dürfte. Ein Schritt von 0,25 Prozentpunkten gilt als eingepreist, nachdem der schwache Arbeitsmarkt inzwischen die Inflationsrisiken in den Hintergrund gedrängt hat. Entsprechend fehlen laut Analystin Ipek Ozkardeskaya von der Swissquote Bank aktuell weitere allgemeine Kurstreiber für Aktien. Die saisonal schwachen Monate August bis Oktober und steigende langfristige Anleiherenditen könnten daher "Anleger dazu verleiten, ihre jüngsten Gewinne mitzunehmen".

Weiterhin wird ausserdem auf Fortschritte für ein Kriegsende in der Ukraine gewartet. Daran haben auch die jüngsten Gespräche von US-Präsident Donald Trump mit Kremlchef Wladimir Putin und anschliessend mit seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj sowie den europäischen Verbündeten wenig geändert. Zuletzt reagierte Russlands Aussenminister Sergej Lawrow verhalten auf Trumps Bemühungen um ein schnelles Treffen zwischen Putin und Selenskyj.

ASIEN

Die wichtigsten asiatischen Börsen geben zur Wochenmitte nach.

In Tokio fällt der Leitindex Nikkei 225 zeitweise um 1,59 Prozent auf 42'853 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite zur gleichen Zeit um leichte 0,06 Prozent auf 3'725 Zähler nach.

In Hongkong weist der Hang Seng derweil bei 24'980 Stellen ein Minus in Höhe von 0,57 Prozent aus.

Zur Wochenmitte geraten die Börsen in Asien unter Druck. Belastend wirken schwache Vorgaben der Wall Street, wo der Tech-Sektor nach kräftigen Gewinnen zuletzt von Umschichtungen in defensive Titel und Gewinnmitnahmen geprägt war.

In Japan drückten zudem enttäuschende Exportdaten: Im Juli sanken die Ausfuhren um 2,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr, und damit stärker als erwartet. Besonders stark war der Rückgang bei den Exporten in die USA mit -10,1 Prozent - der stärkste Einbruch seit 2020, was laut Capital Economics auf die Wirkung der US-Zölle hindeutet.

Daneben kamen noch geldpolitische Signale aus China: Die Notenbank PBoC beliess den Kredit-Leitzins unverändert. Analysten erwarten auch für das restliche Jahr eher fiskalische Massnahmen als geldpolitische Lockerungen. Laut BofA legt die PBoC ihren Fokus derzeit vor allem auf gezielte Kreditförderung für Mittelständler, Technologie und Konsum, während eine Zinssenkung im weiteren Jahresverlauf unwahrscheinlich erscheint.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Keystone, Ionana Davies / Shutterstock.com, Bule Sky Studio / Shutterstock.com
