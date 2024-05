SMI & Co. im Feiertag -- DAX dürfte fester starten - 19'000-Punkte-Marke bleibt im Blick -- Asiens Aktienmärkte steigen

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt wird am Montag aufgrund des Feiertags "Pfibngstmontag" nicht gehandelt.

Der SMI ist am Freitag 0,76 Prozent höher bei 12'037,99 Punkten ins Wochenende gegangen.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI verabschiedeten sich zuletzt 0,65 Prozent stärker bei 16'038,17 Einheiten bzw. 0,58 Prozent stärker bei 1'961,52 Zählern in den Feierabend.

Zum Wochenschluss koppelte sich der Schweizer Aktienmarkt von seinen europäischen Pendants ab und zog nochmals kräftig nach oben. Unterstützung erhielt er dabei von den defensiven Schwergewichten, die alle drei zulegten. Damit gelang es dem SMI auch, erstmals seit zwei Jahren wieder die psychologisch wichtige Marke von 12'000 Punkten zu überwinden.

Dabei sprach die aktuelle Nachrichtenlage laut Händlern vor dem langen Pfingst-Wochenende eher für eine leichte Konsolidierung nach der dynamischen Aufwärtsbewegung seit Anfang Mai. Gerade aus China seien zuletzt wieder Stresssignale gekommen, sagte etwa ein Händler. "Neben der Aussicht auf weitere US-Zölle auf chinesische Waren lieferten schlechte Daten zu Hausverkäufen und zum Konsum in China den Anlegern einen triftigen Grund, einen Teil der Gewinne dieser Woche mitzunehmen." Es sei aber zu früh, um von einer Abwärtswende zu sprechen. Die zu Ende gehende Berichtsaison sowie die jüngsten Konjunkturdaten, speziell aus den USA, lieferten eine gute Unterstützung.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird mit leichten Gewinnen zum Wochenstart erwartet.

Der DAX hatte am Freitag die Sitzung bei 18'704,42 Punkten beendet.

In der neuen Woche dürften im deutschen Leitindex weiterhin die 19'000 Punkte im Mittelpunkt stehen. Zuletzt hatte der Rückenwind nicht mehr gereicht, um der nächsten Tausendermarke richtig nahezukommen. 18'893 Punkte gilt es zu übertreffen, um die jüngste Rekordrally am Laufen zu halten.

WALL STREET

Nach der Rekordjagd präsentierten sich die US-Börsen uneinheitlich.

Der Dow Jones Index hat bei geringen Schwankungen zum Sitzungsende die Marke von 40.000 Zähler zurückerobert und sich um 0,34 Prozent auf 40'003.59 Punkte erhöht. Beim NASDAQ Composite schlugen hingegen negative Vorzeichen zu Buche. Er verlor nämlich 0,07 Prozent auf 16'685,97 Zähler.

Nach der Rekordjagd des Vortages hat die Wall Street am Freitag ihre Rally wieder aufgenommen, wenn auch nur in Trippelschritten. Zum Wochenausklang fehlten die Impulse, um den Markt deutlicher nach oben zu treiben - die Berichtssaison ist weitgehend durch und makroökonomisch lieferte der Index der Frühindikatoren für April kein klares Konjunkturbild. Doch für ein kleines Plus reichte es dennoch.

Die jüngsten und marktstützenden Zinssenkungsfantasien ausgelöst durch eine Kombination aus schwachen Einzelhandelsdaten und günstig ausgefallenen Verbraucherpreisen hatten zuletzt wieder einen Dämpfer erhalten, denn die Fed-Vertreter Loretta Mester und Thomas Barkin hatte beide länger anhaltend hohe US-Zinsen signalisiert. "Da die Märkte nun fast 50 Basispunkte an Kürzungen in diesem Jahr einpreisen, werden sie wahrscheinlich enttäuscht werden", warnten die Analysten Claudio Irigoyen und Antonio Gabriel von Bank of America vor übertriebenem Zinsoptimismus.

ASIEN

Die Aktienmärkte in Asien zeigten sich am Freitag uneinheitlich.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 steigt aktuell (7:20 Uhr MEZ) 0,87 Prozent auf 39'123,05 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland klettert der Shanghai Composite 0,47 Prozent auf 3'321,89 Zähler nach oben. Auch in Hongkong zeigen sich die Anleger vermehrt in Kauflaune und schicken den Hang Seng 0,56 Proznet ins Plus auf 19'663,67 Zähler.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires