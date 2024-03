SMI vorbörslich tiefer -- DAX vor leichtem Startminus -- Asiens Börsen uneinheitlich - Japans Notenbank mit erster Leitzinserhöhung seit 2007

SCHWEIZ

Die Schweizer Börse dürfte mit Verlusten in den Dienstagshandel starten.

Der SMI hatte am Vortag 0,45 Prozent tiefer bei 11'623,63 Punkten geschlossen.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI erlitten ebenfalls Verluste und notierten zum Börsenschluss 0,45 Prozent leichter bei 15'259,42 Einheiten bzw. 0,46 Prozent schwächer bei 1'904,51 Zählern.

Die Konsolidierungsphase nach dem Zweijahreshoch bei knapp 11'800 Punkten vom vergangenen Mittwoch dürfte sich damit auch am Dienstag fortsetzen. Die Vorsicht der Investoren fusste auf den zahlreichen Notenbanksitzungen der laufenden Woche, in deren Vorfeld sich niemand mehr weit aus dem Fenster lehnen will. Denn die Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen könnten einen weiteren Dämpfer erhalten.

Heute steht diesbezüglich einer der wichtigsten Termine der Woche an: Dass FOMC-Meeting der US-Notenbank. In Bezug auf die Schweizerische Nationalbank (SNB) (Entscheid am Donnerstag) gehen die meisten Ökonomen davon aus, dass diese dem sogenannten "Juni-Club" beitritt - also im Gleichschritt mit der EZB erst im Juni eine erste Zinssenkung vornehmen wird.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich im vorbörslichen Handel am Dienstag schwächer.

Der DAX hatte zum Wochenstart letztlich 0,02 Prozent auf 17'932,68 Punkte abgegeben.

Im DAX zeichnen sich am Dienstag leichte Kursverluste ab. Damit entfernt er sich wieder von der Marke von 18'000 Punkten, die er in den vergangenen Handelstagen nicht nachhaltig überwinden konnte. Seither fehlt es an frischem Schwung. In der Woche der Notenbanken gab es in Japan den ersten Zinsentscheid. Der Aktienmarkt nahm die erwartungsgemässe Kehrtwende heraus aus der Negativzinspolitik aber mit leichten Kursgewinnen gelassen hin.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Montag freundlich.

So eröffnete der Dow Jones Index bereits fester und hielt sich auch anschliessend moderat im Plus. Er beendete den Handel 0,20 Prozent höher bei 38'790,43 Punkten. Deutlicher legte derweil der NASDAQ Composite zu. Er ging 0,82 Prozent stärker bei 16'103,45 Zählern aus dem Handel, nachdem er zum Start noch deutlicher gestiegen war.

Der Markt bewegte sich im Spannungsfeld der Zinsentscheidung der US-Notenbank und einer wieder steigenden KI-Fantasie. Mit Blick auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch wird auf Aussagen zum weiteren Zinskurs der Fed gewartet. Bislang geht der Markt weiter davon aus, dass eine erste Zinssenkung im Juni erfolgen dürfte. Jedoch hatten die Inflationsdaten in der vergangenen Woche, die über den Erwartungen ausgefallen waren, die Karten noch einmal neu gemischt. Daher wird auf die Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell gewartet.

Zu Wochenbeginn standen keine Konjunkturdaten auf der Agenda. Leicht stützend wirkten überraschend gute Konjunkturdaten aus China. Die chinesische Wirtschaftstätigkeit hat sich in den ersten beiden Monaten des Jahres leicht erholt. Das Wachstum der Industrieproduktion und der Investitionen übertraf die Prognosen des Marktes. Allerdings zeigte sich der Konsum schwach.

ASIEN

In Fernost zeigen sich die Märkte am Dienstag uneinheitlich.

In Tokio gewinnt der Leitindex Nikkei 225 zeitweise 0,42 Prozent auf 39'908,25 Indexpunkte.

Verluste werden unterdessen vom chinesischen Festland gemeldet: Der Shanghai Composite büsst zeitweise 0,35 Prozent auf 3'074,04 Zähler ein. Auch in Hongkong dominieren die Verkäufe und schicken den Hang Seng zwischenzeitlich 1,06 Prozent auf 16'559,06 Punkte ins Minus.

Ein Ereignis von historischen Ausmassen bewegt die Börsen in Südostasien und Australien am Dienstag im späten Geschäft kaum. Dafür gerät der Yen mit dem Ausstieg der japanischen Notenbank aus der ultralockeren Geldpolitik nochmals unter Druck, nachdem er bereits in den Tagen zuvor abgewertet hatte. Die Bank of Japan verabschiedet sich von negativen Zinsen und hebt erstmals seit 2007 die Leitzinsen an - um 10 Basispunkte auf null bis 0,1 Prozent. Auch die unorthodoxen Massnahmen zur Kontrolle der Zinskurve werden eingestellt. Der Kauf von Staatsanleihen soll aber zunächst weiterlaufen, andere Kaufprogramme enden dagegen.

Die Schritte der Zentralbank sind mehrheitlich erwartet worden, zudem bescheinigen Marktakteure der Notenbank weiterhin einen taubenhaften Grundton, zumal der Leitzinskorridor von null bis 0,1 Prozent weiterhin extrem niedrig ausfällt. Allerdings kommt der Schub vom Devisenmarkt, wo der Yen gehörig unter Druck gerät und die exportlastige Börse in Japan somit befeuert.

In China fallen die Kurse dagegen: Auch hier steht die Geldpolitik im Mittelpunkt, Anleger warten auf die Zinsentscheidung der People's Bank of China am Mittwoch. Hoffnungen auf eine Zinssenkung zur Ankurbelung der lahmenden Konjunktur dürften enttäuscht werden, heisst es im Handel. Daten am Vortag hatten Licht und Schatten präsentiert und Argumente für und gegen eine Zinssenkung geliefert.

