Dämpfer für Zinssenkungsfantasien: Asiens Börsen mehrheitlich mit Verlusten

SCHWEIZ

Am Schweizer Aktienmarkt ging es am Dienstag leicht nach oben.

Der SMI verlor zum Auftakt zwar und setzte sich auch im frühen Verlauf in der Verlustzone fest. Am frühen Nachmittag besserte sich die Stimmung und das Börsenbarometer schaffte es bis Handelsende noch auf grünes Terrain. Er schloss 0,20 Prozent höher bei 11'229,65 Punkten.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI holten anfängliche Verluste ebenfalls auf. So beendete der SPI den Handel 0,23 Prozent fester bei 14'628,23 Stellen, der SLI ging 0,03 Prozent fester bei 1'769,54 Einheiten aus der Sitzung.

Die Schweizer Börse legte am Dienstag zwar zu. Allgemein überwog aber weiterhin ein eher schwaches Börsensentiment. Händler machten eine Vielzahl an Gründen für die insgesamt angeschlagene Stimmung verantwortlich. Dazu zählten die weiter zunehmenden geopolitischen Risiken: Der Iran hat einen Angriff auf Ziele in Syrien und den Irak gestartet. "Von einem weiteren Krieg zu sprechen, ist vielleicht noch etwas früh, allerdings wird die weltweite Geopolitik noch einmal deutlich angespannter und könnte so das bestimmende Thema des Jahres an der Börse werden", sagte ein Händler. Neben all dem menschlichen Leid stehe gerade der für viele Volkswirtschaften essenzielle Ölpreis unter Beobachtung. Er entscheide letzten Endes nicht nur über Wachstum und Unternehmensgewinne, sondern auch über Inflation und damit Zinsen.

Und gerade die Zinsen haben sich in den letzten Monaten einmal mehr als der alles beeinflussende Börsenfaktor erwiesen. Während Zinssenkungserwartungen die Börsen in den vergangenen Monaten nach oben trieben, bröckelt diese Hoffnung nun. "Und als wenn das nicht schon alles Unsicherheit genug wäre, betritt in den USA ein alter Bekannter wieder die Bühne: Ex-Präsident Donald Trump startet das Wahljahr mit einem Paukenschlag", sagte ein Börsianer.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt knüpfte am Dienstag an seine schwache Entwicklung vom Wochenstart an.

Der DAX ist mit einem Abschlag in den Handel eingestiegen und blieb im Verlauf auf rotem Terrain. Im späten Handel konnte er die Verluste zwar etwas eingrenzen, ging aber dennoch 0,30 Prozent im Minus (Schlusskurs: 16'571,68 Punkte) in den Feierabend.

Geopolitische Krisen und weniger Hoffnung auf deutlich sinkende Zinsen haben den DAX am Dienstag zeitweise in die Richtung seines Jahrestiefs gedrückt.

Der Jahresauftakt sei bislang verkorkst, resümierte Analyst Christian Henke vom Broker IG und verwies dabei auf die geopolitischen Risiken, an denen es auch 2024 nicht mangele. Der Ukraine-Krieg dauere an, der Nahost-Konflikt könne jederzeit eskalieren. Die jüngste Wahl in Taiwan habe das Verhältnis zwischen den Grossmächten USA und China nicht unbedingt verbessert und Nordkorea übe sich im Säbelrasseln. Hinzu kämen die Militärschläge der Vereinigten Staaten und einiger Verbündeter gegen die Huthi-Rebellen. Diese Krisenherde, so Henke, könnten die Märkte in diesem Jahr auf Trab halten.

Aber auch die Hoffnung auf in diesem Jahr deutliche Zinssenkungen - einer der entscheidenden Treiber für die Rally gegen Ende 2023 - lässt weiter nach. Die überzogenen Erwartungen an Zinssenkungen würden langsam wieder einkassiert, hiess es vom Börsenstatistik-Magazin Index Radar. Die Sorge vor höheren Preisen für Transporte aufgrund der angespannten Lage im Roten Meer schüre in Europa Befürchtungen, dass die Inflation den Zielbereich der Notenbanken vorerst nicht erreichen werde.

WALL STREET

An den US-Börsen ging es am Dienstag abwärts.

Der Dow Jones Index verlor zum Handelsende 0,62 Prozent auf 37'360,99 Punkte. Beim NASDAQ Composite dominierten ebenfalls die Verkäufer und schickten das Börsenbarometer 0,19 Prozent auf 14'944,35 Zähler abwärts.

Die US-Börsen notierten nach dem verlängerten Feiertagswochenende schwächer. Gedämpft wurde die Stimmung von wieder steigenden Marktzinsen. Am Markt wuchsen die Zweifel an baldigen Zinssenkungen der grossen Notenbanken, was sich in wieder steigenden Anleiherenditen niederschlägt. Am Montag hatte EZB-Ratsmitglied Robert Holzmann in einem Interview gesagt, dass die hartnäckige Inflation die EZB möglicherweise davon abhalten werde, die Zinsen in diesem Jahr zu senken. Daraufhin hatten die Renditen der Bundesanleihen zugelegt.

Der Empire-State-Index fiel überraschend von minus 14,5 Punkten im Vormonat auf minus 43,7 Punkte, wie die regionale Notenbank von New York mitteilte. Dies ist der niedrigste Stand seit Mai 2020 und signalisiert einen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität.

Auf Unternehmensebene standen die beiden US-Investmentbanken Goldman Sachs und Morgan Stanley nach ihrer vorbörslichen Zahlenvorlage im Fokus der Börsianer.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte geben am Mittwoch überwiegend nach.

Die Ausnahme bildet der japanische Markt: In steht der Nikkei 225 gegen 7:00 Uhr unserer Zeit um 0,1 Prozent höher bei 35'654 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 0,92 Prozent auf 2'867 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong bricht daneben kräftig ein: Er verliert zeitgleich 3,13 Prozent auf 15'370 Einheiten.

Die japanische Börse erhält wieder einmal Unterstützung vom Yen, der seine Talfahrt dynamisch fortsetzt und so billig ist wie zuletzt Anfang Dezember. Ein billiger Yen verbessert die Exportaussichten japanischer Unternehmen.

Die übrigen Börsen der Region folgen zum einen der leichteren Vorgabe der Wall Street. Dort wurde weiter Zinssenkungsfantasie ausgepreist, die zum Ende des Vorjahres sehr weit gelaufen war und die zuletzt auch aus Kreisen der US-Notenbank Dämpfer erhalten hatte. Nun sagte Fed-Gouverneur Christopher Waller, dass die Notenbank einen methodischen und vorsichtigen Ansatz verfolgen solle, wenn sie im Laufe des Jahres die Zinsen senke. Das kam am Markt als Signal dafür an, dass es mit den Senkungen nicht allzu schnell und dynamisch vonstattengehen dürfte.

Gedrückt wird die Stimmung in Asien aber auch von BIP-Daten aus China, die während des Handelsverlaufs veröffentlich wurden. Demnach wuchs die chinesische Wirtschaft 2023 um 5,2 Prozent, was zwar über dem offiziell ausgegeben Zielwerte Pekings von "rund 5 Prozent" liegt, Ökonomen hatten aber mit einem Anstieg um 5,6 Prozent gerechnet. Ein BIP-Anstieg um 5,2 Prozent käme nicht überraschend angesichts des Basiseffekts, hatte Gary Ng, Ökonom bei Natixis bereits vor der BIP-Zahlenvorlage gesagt. Der Markt setze weiter auf nachfrageseitige Unterstützung durch Peking.

