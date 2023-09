Grosser Verfallstag: SMI und DAX höher erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte fester in den letzten Handelstag der Woche starten.

Der SMI steht in vorbörslichen Indikationen zeitweise um 0,38 Prozent höher bei 11'142 Punkten. Am Donnerstag schloss der SMI bei 11'098,32 Punkten (plus 1,11 Prozent).

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI beendeten den Handel am Donnerstag freundlich. Beim SPI betrugen die Gewinne letztlich 0,95 Prozent bei einem Schlusskurs von 14'569,52 Zählern, der SLI ging bei 1'746,93 Einheiten und damit 1,01 Prozent fester aus der Donnerstagssitzung.

Gute Vorgaben aus Asien und den USA dürften dem Schweizer Aktienmarkt am Freitag ins Plus helfen. So haben sich in China sowohl die Industrieproduktion als auch die Einzelhandelsumsätze stärker als erwartet entwickelt. Mit den Im- und Exportpreisenstehen am Nachmittag wichtige US-Konjunkturdaten zur Bekanntgabe an. Für erhöhte Aufmerksamkeit dürften an den Goldmärkten aber auch aktuelle Zahlen zur Industrieproduktion sowie der von der Uni Michigan ermittelte Index zum Konsumentenvertrauen sorgen.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt werden am Freitag Gewinne erwartet.

Der DAX legt vorbörslich zeitweise um 0,54 Prozent auf 15'891 Punkte zu. Am Vortag hatte er 0,97 Prozent fester bei 15'805,29 Zählern gechlossen.

Der DAX dürfte am Freitag stark ins Rennen gehen, nachdem die Europäische Zentralbank ihm tags zuvor Leben eingehaucht und ihn auch auf Wochensicht ins Plus getrieben hatte.

Nach zehn Leitzinserhöhungen in Folge dürfte der straffe Zinserhöhungszyklus nach Einschätzung von Experten nämlich ein Ende gefunden haben. Am Aktienmarkt könnte es angesichts des grossen Verfalls an den Terminbörsen vor dem Wochenende aber noch grössere Schwankungen geben.

Die Vorgaben von der Wall Street und auch aus Asien sind aber recht gut. Starke US-Einzelhandelsumsätze hatten gezeigt, wie robust der Konsum auch bei hoher Inflation geblieben ist. Auch aus China gab es positive Konjunkturdaten. Dort legte der Einzelhandelsumsatz und die Industrieproduktion stärker als erwartet zu.

WALL STREET

Die US-Börsen notierten am Donnerstag fester.

Der Dow Jones Index notierte zum Handelsstart bereits fester und baute dann seine Aufschläge aus - letztlich ging der US-Traditionsindex bei 34'907,11 Punkten und damit 0,96 Prozent höher in den Feierabend. Der NASDAQ Composite startete ebenfalls im Plus und konnte seine Gewinne letztlich noch etwas steigern. 0,81 Prozent höher bei 13'926,05 Einheiten beendete der Tech-Index die Donnerstagssitzung.

Die US-Verbraucherpreise konnten am Vortag zwar nicht in allen Punkten überzeugten, aber am Markt wird überwiegend erwartetet, dass einer Zinspause auf der in der kommenden Woche anstehenden Zinssitzung der US-Notenbank nichts im Wege stehen dürfte. Der Inflationsdruck hatte in den USA im August aufgrund deutlich gestiegener Kraftstoffpreise wie erwartet zugenommen, doch die Kernverbraucherpreise waren weiter rückläufig.

"Nach langer Erwartung haben die Märkte die Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise gestern grösstenteils gelassen hingenommen, wobei Anleihen und Aktien nach der Veröffentlichung recht stabil blieben, bevor sich schliesslich eine Rally bei den Anleihen durchsetzte", so Henry Allen, Stratege bei der Deutschen Bank.

Unterdessen feierte die Softbank-Tochter Arm ein starkes Börsendebüt: Das Elektrochip-Unternehmen legte an der NASDAQ zweistellig zu und notierte damit deutlich über dem Erstausgabepreis von 51,00 US-Dollar.

ASIEN

Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag uneins.

In Tokio steigt der japanische Leitindex Nikkei gegen 7:45 Uhr unserer Zeit um 1,12 Prozent auf 33'540 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 0,24 Prozent abwärts auf 3'119 Einheiten. In Hongkong weist der Hang Seng gleichzeitig bei 18'262 Einheiten Gewinne in Höhe von 1,18 Prozent aus.

Gestützt wird die gute Stimmung von Hoffnungen auf eine wirtschaftliche Erholung in China. Denn dort sorgen nicht nur positive Wirtschaftsdaten, sondern zusätzlich auch Hilfen für die Banken für gute Laune. In China sind Industrieproduktion und Einzelhandelsumsätze auf Jahressicht im August kräftig und zugleich deutlicher als erwartet gestiegen. Bereits am Vortag senkte die chinesische Notenbank die Mindestreseveanforderungen für die meisten Banken um 25 Basispunkte, um damit die Kreditvergabe anzukurbeln.

Zwar pumpt die People's Bank of China mit der Reseveregelung tendenziell Geld in den Markt, sie liess aber den Zinssatz für einjährige mittelfristige Kredite (MLF) unverändert bei 2,50 Prozent, was mehrheitlich aber so auch erwartet wurde. Marktteilnehmer glauben, dass der schwächelnde Yuan die Zentralbank vor einer erneuten Senkung abgehalten haben dürfte.

Die Analysten von Citi betonen derweil, dass die Senkung der Reserveanforderungen nicht unerwartet gekommen sei. Der Schritt mache Mittel von rund 500 Milliarden Yuan frei. Dies scheine auch nötig zu sein, denn die Anlageinvestitionen der Städte seien etwas schwächer als gedacht ausgefallen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires